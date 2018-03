Isola Dei Famosi | Amaurys Perez | ecco perchè indossa gli occhiali da sole!

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola Dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

Isola Dei Famosi 2018 - Nomination/ Rosa Perrotta contro Alessia - Nino e Bianca : "Sono una setta" : La settima puntata dell'Isola dei Famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 20:17:00 GMT)

L’Isola Dei famosi : Francesca Cipriani finge un malore? : Francesca Cipriani sta di nuovo male a L’Isola? Francesca Cipriani si è sentita male a L’Isola dei famosi per l’ennesima volta. Un malore che questa volta non viene accolto con preoccupazione dal resto dei naufraghi, i quali stanno cominciando a fare gruppo per scagliarsi contro l’opinionista di Barbara D’Urso. In più occasioni, infatti, la Cipriani è stata accusata di fingere dei malori per ottenere più ...

Striscia la notizia vs Isola Dei Famosi/ Questa sera la risposta alla frecciatina di Alessia Marcuzzi? : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei Famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:35:00 GMT)

Gossip Isola Dei famosi : svelata l'identità dei 'complici' di Francesco Monte : Nonostante sia passato oltre un mese, il 'canna-gate' continua ad essere l'argomento preferito di giornali e trasmissioni tv che si occupano dell'Isola dei famosi. 'Striscia la Notizia', in particolare, non passa giorno che non regali ai suoi telespettatori qualche novità sullo 'scandalo' che ha investito il reality di Canale 5 qualche settimana fa; l'ultima news offerta dal tg satirico su questo tema, infatti, sta facendo molto ...

Isola Dei Famosi : Jonathan Kashanian è finto? Parla ex gieffino : Jonathan Kashanian a L’Isola dei Famosi: la rivelazione choc di un ex gieffino Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E sul finire della trasmissione Jonathan Kashanian, proclamato mejor della settimana, ha rivelato di essere un bravo ragazzo, che vedrebbe il buono sempre in tutti. Una dichiarazione, che però non è piaciuta affatto a un ex concorrente del Grande Fratello, che sembra abbia avuto modo di ...

MICHAEL TERLIZZI E VLADIMIR LUXURIA "STANNO INSIEME"/ Si riapre l'argomento a Pomeriggio 5 (Isola Dei Famosi) : "MICHAEL TERLIZZI si è fidanzato con VLADIMIR LUXURIA": Mara Venier lancia l'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco TERLIZZI. Lui: "Basta che sia felice"(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:36:00 GMT)

CRAIG WARWICK - FRANCO TERLIZZI OMOFOBO?/ Il figlio Michael : "Finalmente siamo sereni" (Isola Dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK e il confronto con FRANCO TERLIZZI a L'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo ha frainteso le parole del compagno, arrabbiato per una motivazione molto chiara.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Francesca Cipriani - bagno "hot"/ Nuda in acqua e tuffo con Stefano Martino : parte la ship (Isola Dei Famosi) : Francesca Cipriani, bagno hot all'Isola dei Famosi 2018: la naufraga Nuda in acqua si concede un tuffo con Stefano De Martino e sui social i fans fanno partire la ship.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:57:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - incidente hot all'Isola Dei Famosi/ Giucas Casella solleva la conduttrice e... la gonna! : incidente hot per Alessia Marcuzzi nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Giucas Casella solleva la conduttrice ma con le si alza anche la gonna...(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Daytime Isola Dei Famosi : Rosa contesta Alessia - Bianca e Nino : Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola criticati da Rosa a L’Isola 13 Poco fa è andata in onda una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta è stata Rosa Perrotta ad aver fatto molto parlare i numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? Ricapitolando, ieri sera è andata in onda la settima puntata del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi, e Rosa è finita in nomination insieme a Alessia Mancini e ...

Chiara Nasti è giusto dire la verità sull’Isola Dei famosi : L’ex naufraga Chiara Nasti in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, parla anche di Francesco Monte: “E vabbè sì, si è detto. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…”.“Io non ho visto ...

Isola Dei Famosi 2018 - Chiara Nasti sul canna-gate : ‘A questo punto è meglio dire la verità’ : “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”: chi parla è Chiara Nasti (QUI la sua bio), la fashion blogger partenopea che ha deciso di raccontare la sua verità sul ...

Isola Dei Famosi - Nino Formicola : “Francesca Cipriani malata immaginaria” : Isola dei Famosi, Nino Formicola contro Francesca Cipriani: ecco cos’è che ha fatto arrabbiare il naufrago Francesca Cipriani di nuovo al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi. Questa volta a puntare il dito contro di lei arriva Nino Formicola che, parlando con Bianca Atzei, ha detto di essere stufo dei capricci della Cipriani. A far […] L'articolo Isola dei Famosi, Nino Formicola: “Francesca Cipriani malata ...