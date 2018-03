Isola dei Famosi 2018 | piovono critiche su Bianca Atzei | fa la vittima ma è una

Isola dei Famosi 2018 - le accuse di omofobia a Franco Terlizzi. Ma finisce tutto a tarallucci e vino : L’Isola dei Famosi scappa da Montalbano nella serata del lunedì, ma non dal già visto. Anche la settima puntata de L’Isola dei Famosi non verrà ricordata fra le migliori della storia del reality show: senza mordente e senza fatti clamorosi da raccontare. In assenza di dinamiche honduregne, si continua ad attingere da quello che succede in Italia. Così lo studio di Cologno Monzese si trasforma di nuovo in un tribunale per il confronto ...

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria "stanno insieme"/ Replica dell'opinionista a Mattino 5 (Isola dei Famosi) : "Michael Terlizzi si è fidanzato con Vladimir Luxuria": Mara Venier lancia l'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco Terlizzi. Lui: "Basta che sia felice"(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 6 milioni (24 - 86%) - battuto lo speciale di Porta a porta : Ascolti tv di lunedì 5 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di lunedì 5 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Canale 5 ha trasmesso la settima puntata de L’Isola dei famosi 13 con Alessia Marcuzzi. Risultato? 4.685.000 spettatori (24,86% di share). Su Rai1 3.693.000 (14,50%) per speciale […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,6 milioni (24,86%), battuto lo speciale di porta a porta proviene da ...

Isola dei Famosi : Francesco Monte pensa a Jonathan e dimentica Paola : Francesco Monte lancia un messaggio a Jonathan Kashanian. E Paola? Francesco Monte ha rotto il silenzio su Instagram. Dopo aver evitato per settimane il discorso Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha lanciato un messaggio diretto a un concorrente del reality: Jonathan Kashanian. “Non vedo l’ora di riempirti di scherzi una volta tornato in Italia. Forza Jonathan”. Sono state queste le parole di poche ore fa rilasciate ...

Ascolti tv ieri - Speciale Porta a porta vs Isola dei famosi | Dati Auditel 05 marzo 2018 : Come avete vissuto i risultati delle elezioni politiche 2018? Avete seguito una delle maratone televisive o avrete preferito altri programmi tv? Scopriamo assieme se gli Ascolti tv di ieri (5 marzo 2018) la maggior parte degli italiani abbia preferito Bruno Vespa con il suo Speciale porta a porta in prima serata o i naufraghi dell’Isola dei famosi. Ascolti tv ieri, 5 marzo Ecco tutti i risultati Auditel relativi ai primi 9 canali del ...

Isola dei famosi - Francesca Cipriani si toglie il reggiseno in acqua : topless in diretta : Fuori dai giochi Cecilia Capriotti, sull'Isola dei famosi resta Francesca Cipriani a dare scandalo. La colpa in realtà sarebbe tutta di Jonathan che l'ha provocata con una semplice frase: 'Se sei ...

Isola dei Famosi 2018 : l’Isola che non c’è : Forse era meglio parlare della canna, del «quartetto del segreto» smascherato da Striscia e che, insieme a Monte, inchioderebbe anche Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Rosa Perrotta. Almeno ci saremmo risparmiati la triste pagina sulla presunta omofobia di Franco Terlizzi e le obiezioni, giustissime, del pubblico sul rientro in gioco di Nadia Rinaldi e della Di Benedetto (e i soldi spesi al televoto per eliminarle?). L’Isola dei Famosi che ...