Isola dei Famosi 2018 | le accuse di omofobia a Franco Terlizzi Ma finisce tutto a

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Isola dei Famosi 2018 : eliminata Paola Di Benedetto - al televoto Rosa Perrotta - Alessia Mancini e Simone Barbato : Mentre Paola dice addio all'Isola, è lotta all'ultimo voto per Rosa, Alessia e Simone, nominati di questa settima puntata.

ROSA PERROTTA COINVOLTA NEL CANNA GATE? / L'avvocato Pietro Tartaglione la difenderà? (Isola dei famosi 2018) : ROSA PERROTTA è stata COINVOLTA nel CANNA gate de L'Isola dei famosi 2018 in seguito al video di Striscia la notizia. L'avvocato Pietro Tartaglione si prepara a difenderla?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:49:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Nomination/ Francesca Cipriani : dalle finte lacrime al salvataggio di Stefano : La settima puntata dell'Isola dei famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:49:00 GMT)

Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria "stanno insieme"/ Replica dell'opinionista a Mattino 5 (Isola dei Famosi) : "Michael Terlizzi si è fidanzato con Vladimir Luxuria": Mara Venier lancia l'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco Terlizzi. Lui: "Basta che sia felice"(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 6 milioni (24 - 86%) - battuto lo speciale di Porta a porta : Ascolti tv di lunedì 5 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di lunedì 5 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Canale 5 ha trasmesso la settima puntata de L’Isola dei famosi 13 con Alessia Marcuzzi. Risultato? 4.685.000 spettatori (24,86% di share). Su Rai1 3.693.000 (14,50%) per speciale […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,6 milioni (24,86%), battuto lo speciale di porta a porta proviene da ...

Isola dei Famosi : Francesco Monte pensa a Jonathan e dimentica Paola : Francesco Monte lancia un messaggio a Jonathan Kashanian. E Paola? Francesco Monte ha rotto il silenzio su Instagram. Dopo aver evitato per settimane il discorso Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha lanciato un messaggio diretto a un concorrente del reality: Jonathan Kashanian. “Non vedo l’ora di riempirti di scherzi una volta tornato in Italia. Forza Jonathan”. Sono state queste le parole di poche ore fa rilasciate ...

Ascolti tv ieri - Speciale Porta a porta vs Isola dei famosi | Dati Auditel 05 marzo 2018 : Come avete vissuto i risultati delle elezioni politiche 2018? Avete seguito una delle maratone televisive o avrete preferito altri programmi tv? Scopriamo assieme se gli Ascolti tv di ieri (5 marzo 2018) la maggior parte degli italiani abbia preferito Bruno Vespa con il suo Speciale porta a porta in prima serata o i naufraghi dell’Isola dei famosi. Ascolti tv ieri, 5 marzo Ecco tutti i risultati Auditel relativi ai primi 9 canali del ...

Isola dei famosi - Francesca Cipriani si toglie il reggiseno in acqua : topless in diretta : Fuori dai giochi Cecilia Capriotti, sull'Isola dei famosi resta Francesca Cipriani a dare scandalo. La colpa in realtà sarebbe tutta di Jonathan che l'ha provocata con una semplice frase: 'Se sei ...

Isola dei famosi - Striscia la notizia incastra tre naufraghi : 'Hanno fumato marijuana anche loro' : Le indagini di Striscia la notizia sul cannagate all'Isola dei famosi proseguono inesorabili e arrivano all'elenco dei presunti complici di Francesco Monte. Prima della settima puntata del reality, il ...

Isola dei Famosi 2018 : l’Isola che non c’è : Forse era meglio parlare della canna, del «quartetto del segreto» smascherato da Striscia e che, insieme a Monte, inchioderebbe anche Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Rosa Perrotta. Almeno ci saremmo risparmiati la triste pagina sulla presunta omofobia di Franco Terlizzi e le obiezioni, giustissime, del pubblico sul rientro in gioco di Nadia Rinaldi e della Di Benedetto (e i soldi spesi al televoto per eliminarle?). L’Isola dei Famosi che ...