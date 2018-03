Io juventino per sempre dal turbante ai piedi

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) «Ho lasciato la sacca delle scarpe», dice. La prende, saluta e spiega: «Sono gli attrezzi del mestiere... li vogliocon me». Si deve partire dalla fine per raccontare Giorgio Chiellini. Dopo una lunga chiacchierata a Vinovo, poche ore prima della tragedia che ha sconvolto il mondo del pallone, la morte di Davide Astori. «Il dolore è troppo grande, preferisco il silenzio», il suo pensiero ieri. La sensibilità è il valore aggiunto di Chiello, chiuso in se stesso a metabolizzare la perdita di un amico, compagno. La famiglia come rifugio.Cosa rappresenta per lei?«In una vita a tremila all'ora mi aiuta a mantenere l'equilibrio. La cosa più difficile è proprio il tempo che togli alle persone a cui vuoi bene: perdi momenti che non recuperi».Com'è stato diventare papà?«Ho provato un ...