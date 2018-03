Inter | tris di parametro zero sul mercato

L'Argentario battuto 3-0 da Martignacco - Interrotta la striscia : La cronaca L'Argentario VolLei di Maurizio Moretti scende in campo con la formazione tipo: Bonafini in regia, Visintini opposto, Giorgia Mazzon e Pucnik in banda, Alessia Mazzon e Barbazeni al centro,...

Guai per Striscia dopo il canna gate - Chiara Nasti : "Ha diffuso mie Intercettazioni illegittime" : Passa alle maniere forti Chiara Nasti. La fashion blogger, protagonista di una delle prove audio che Striscia la...

“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’Interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

Eva Henger - macchina della verità a Domenica Live/ Isola - "Canna-gate" : nuove prove e l’Intervento di Striscia : Eva Henger vs Francesco Monte: canna-gate sull'Isola dei Famosi che continua. L'ex pornostar alimenta col suo silenzio i dubbi sul coinvolgimento di Marco Ferri. Su Stefano De Martino dice..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:38:00 GMT)

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve Intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

Amnesty International : Italia intrisa di odio - razzismo e xenofobia - : A scattare la fotografia di un'Italia cupa è Amnesty International nel Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani di 159 Stati del mondo. Presentati anche i primi risultati del "Barometro dell'odio", iniziativa di monitoraggio delle Politiche 2018

Inter - la dura realtà : Luciano Spalletti vale come la triste coppia De Boer-Pioli : Luciano Spalletti vale quanto Frank De Boer e Stefano Pioli. Il paragone tra l’allenatore di Certaldo, arrivato a Milano via Roma come il salvatore della patria, e la coppia di allenatori che ha firmato una delle stagioni più disastrate della storia nerazzurra, sembra quasi una follia. Eppure lo dicono i numeri: oggi l’Inter ha gli stessi identici punti dello scorso anno, rischia di farsi rimontare persino dal Milan di Gattuso, che sta vivendo ...

Striscia la Notizia/ Caso baby-plusvalenze nel calcio : Moreno Morello Intervisterà Giovanni Malagò : Questa sera, venerdì 16 febbraio , alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato premiato dal Moige.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:38:00 GMT)

Federica Panicucci nella bufera dopo il fuori onda. Poi - in diretta - a Mattino 5… Dopo le parolacce e gli insulti Intercettati da Striscia in camerino - la conduttrice non ha scelta. Apre la puntata e - dal centro dello studio - ‘affronta’ il collega. Che reagisce così : Ha fatto, ovviamente, scalpore, il fuori onda di Federica Panicucci mandato in onda nell’ultima puntata di Striscia la notizia. Ha fatto scalpore perché la conduttrice di Mattino 5, che in tv vediamo sempre composta, perfetta, con i suoi tacchi a spillo e i suoi tubini dai colori sgargianti, ha davvero perso le staffe. Chiaramente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di italiani, quindi si ...

“Che merda” - “Testa di ca…!” : Federica Panicucci perde le staffe a Mattino 5. E grazie a Striscia la notizia - che ha mandato in diretta questo fuori onda - tutta Italia (diretto Interessato compreso) sa. La conduttrice era una vera furia : Striscia la notizia, questa sì che è una Federica Panicucci inedita! Il servizio andato in onda nell’ultima puntata ha mostrato un fuori onda che vede protagonista la conduttrice di Mattino 5 a dir poco infuriata con il collega Francesco Vecchi. I fatti sarebbero accaduti nella puntata del 14 febbraio scorso. Probabilmente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di Italiani, quindi si è proprio ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni : Nadia Rinaldi Intercettata da Striscia la Notizia - stasera in onda? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: la Gialappa's Band fa il tifo per Franco Terlizzi, verrà salvato dal pubblico dell'Honduras? Ecco le ultime nomination.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 10:40:00 GMT)

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo Intero. Poi quell’ultima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : Intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

Taekwondo - campionato Interregionale : tris di medaglie per le Pantere Nere : BRINDISI - Oro, argento e bronzo: tris di medaglie per l'Asd Pantere Nere di Brindisi in occasione dei campionati interregionali di Taekwondo che si sono svolti fra ieri e oggi , 10-11 febbraio, al ...