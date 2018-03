Inter | Candreva si esalta quando vede azzurro | contro il Napoli

Candreva punta il Milan : "io uomo derby. Liti nello spogliatoio dell'Inter? Ci ridiamo sopra" : L'esterno offensivo dell'Inter ha parlato così a Premium Sport, allontanando poi le voci di presunte Liti nello spogliatio nerazzurro "Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide ...

Inter - Candreva : 'Zero gol? Spero di sbloccarmi contro il Milan' : 'Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide contro il Milan, ma non sono bastati per vincere i due derby. Mi auguro di farne un altro domenica'. Antonio Candreva, a 'Premium Sport', si carica per la sfida ai rossoneri. Il centrocampista dell'Inter in campionato è ancora a secco di gol: 'La casella dello zero un pò mi sta turbando, ma cerco di non pensarci. Siamo una ...

ARBITRO PAIRETTO/ Video - moviola VAR Inter Benevento : Ranocchia sgambetta Cataldi - ma Candreva ha da ridire : ARBITRO PAIRETTO, moviola VAR Inter Benevento: Video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Handanovic - che parata. Male Rafihna e Candreva : Handanovic 6.5 Decisivo il suo intervento su Coda nel primo tempo. CANCELO 6.5 Si riprende nel secondo tempo con l'angolo da dove arriva il vantaggio dell'Inter ed è suo l'assist per il 2-0 di ...

Diretta/ Inter-Benevento (risultato live 0-0) streaming video e tv : Candreva chiuso in corner : Diretta Inter-Benevento: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i nerazzurri c'è solo la vittoria per tener vivo il sogno Champions(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:50:00 GMT)

Candreva via dall’Inter? Sentite le parole dell’agente… : Candreva al Chelsea? E’ stato molto vicino dall’accordo. A svelarlo è stato proprio l’agente del calciatore dell’Inter, Federico Pastorello, il quale parlando ai microfoni di Rai Sport ha chiarito le voci di mercato sollevatesi attorno a Candreva: “Fu molto vicino ad andare al Chelsea l’inverno scorso. Però era stato appena acquistato dall’Inter, non c’erano i presupposti. Ora il mercato è chiuso, aspettiamo la fine ...

KARAMOH/ Video Inter Bologna : il primo gol in Serie A - sfila la maglia da titolare a Candreva? : Il Video del primo gol di Yann KARAMOH con la maglia dell'Inter e in Serie A: perla dell'esterno franco-algerino, che permette alla sua squadra di battere il Bologna in campionato(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Gol Karamoh : una rete fantastica del giovane dell’Inter - Candreva “dimenticato” [VIDEO] : Gol Karamoh, il giovane francese raccoglie al meglio l’occasione datagli da Spalletti e si mette subito in mostra in occasione della gara contro il Bologna giocata da titolare. Buon impatto sull’azione del vantaggio di Eder, poi dopo la rete del pari di Palacio ci pensa proprio il buon Karamoh a riportare in vantaggio l’Inter con un gol davvero molto bello. Azione splendida partita dalla destra e conclusa con il mancino alle ...

Inter - Perisic e Candreva all'ultima chiamata : o la svolta o sarà panchina : ...O LA panchina - Secondo la Gazzetta dello Sport per entrambi quella contro il Bologna rappresenta l'ultima chiamata. Se non arriverà un cambio di rotta e di marcia Spalletti prenderà in ...

Serie A - Inter. Candreva : 'Spalletti? Un peccato non averlo avuto prima' : Otto giornate senza successi e un momento decisamente delicato che ha fatto perdere all'Inter posizioni in classifica e certezze, ma che non mette in dubbio la stima da parte di alcuni giocatori ...

Inter - Candreva : 'Spalletti è sincero e leale. Il rapporto è ottimo' : 'Con Spalletti ho un bel rapporto. Peccato non averlo avuto prima in carriera, tira fuori anche cose che non si pensa di avere. È sincero e leale'. L'attaccante dell'Inter Antonio Candreva, ...

Inter - Candreva : 'I complimenti dei tifosi fanno piacere. Icardi è un gran capitano - vorrei giocare con Messi' : Adesso mi piacerebbe giocare con Messi, il più grande al mondo. Mi ha impressionato più di tutti. In generale, giocando da esterno, mi sarebbe piaciuto assecondare Adriano o Ibrahimovic'. IL RUOLO - '...

Inter-Candreva : il rinnovo è congelato : Qualche mese fa si era parlato di rinnovo tra Inter e Candreva, ma adesso, come spiega la Gazzetta dello Sport, la situazione è congelata. 'Da Candreva ci si aspetta un colpo di coda, un ritorno a macinare chilometri e assist , 8 finora, come nella prima parte di stagione. Anche perché in società si era ...