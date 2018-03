Infantino | ' Russia 2018 | il Mondiale più spettacolare di sempre! Italia? Merita di stare

VAR al Mondiale Russia 2018/ Ifab - Infantino : "Funziona". Ok al quarto cambio : Var ai Mondiali in Russia 2018: Ifab, via libera all'unanimità. “Nuova era per il calcio”. Come sarà applicata? Le ultime notizie sulla storica rivoluzione dopo due anni di sperimentazione(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:21:00 GMT)