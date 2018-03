In viaggio con papà | cresce l' offerta di vacanze per soli padri e figli

Albanese in viaggio Contromano 'Con un migrante dall Europa all Africa per scoprire quanto siamo meschini' - Cinema - Spettacoli : Magari ci sentiamo un po' colpevoli, ma quante volte per strada, davanti all'ennesimo cingalese che offre un mazzo di rose o al vu cumprà che insiste per la borsetta finto Prada abbiamo pensato: '...

Volkswagen Group : viaggio nel futuro con la Brand Night a Ginevra [LIVE STREAMING] : La Brand Night del Gruppo Volkswagen, che puoi seguire online qui sotto in diretta streaming a partire dalle ore 20, ci apre le porte sul lavoro che stanno portando avanti i vari marchi dell'azienda,...

#YGSki 2018 : il viaggio della vita raccontato dai protagonisti [Video] : Soprattutto se consideri che sono reduci da una settimana a Whistler Blackco mb, resort canadese amatissimo da tutti gli appassionati di sport invernali. Nella suddetta settimana, i giovanissimi ...

TV - RAI5 : con “Castelli d’Europa” un viaggio in Piemonte : L’Europa, più di ogni altro continente, vanta un numero straordinario di castelli incastonati come perle in paesaggi incantevoli. Questi ‘giganti’ di pietra, annidati tra colline verdi, eretti sulle rive di grandiosi fiumi, o nascosti nel centro di città antiche, fanno parte integrante della nostra cultura, testimoni di storia e di identità distinte. La serie “Castelli d’Europa”, in onda da lunedì 5 marzo alle 20.20 su RAI5, ...

Belen Rodriguez/ Dopo le polemiche : shopping e nuovo viaggio con Andrea Iannone : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, Dopo le critiche del web per colpa di un video troppo esplicito, la showgirl argentina si concede con il fidanzato dello shopping sfrenato.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 03:57:00 GMT)

Myanmar - consigli per un viaggio sicuro : La Birmania (o Myanmar) è una destinazione alternativa alle classiche mete esotiche, che regala al viaggiatore un’intensa esperienza culturale e spirituale. Si tratta di un luogo autentico, dalle radicate tradizioni, estremamente lontano dalla realtà occidentale. Merito del patrimonio artistico e storico che lo caratterizza, negli ultimi anni il Myanmar ha attirato turisti provenienti da ogni dove. Il Myanmar ...

La Tesla in viaggio verso Marte rischia di contaminare il Pianeta rosso? : Alcuni docenti della Purdue University si chiedono se la Tesla Roadster non possa costituire un pericolo per le eventuali forme di vita su Marte

La Tesla in viaggio verso Marte rischia di contaminare il Pianeta rosso? : La Tesla Roadster lanciata nello Spazio con il Falcon Heavy di SpaceX all’inizio di febbraio non smette di far parlare di sé. Dopo l’esercizio di calcolo per sapere se e quando l’auto di Elon Musk si schianterà sulla Terra, adesso sono i docenti della Purdue University (Indiana, Usa) a prendere la parola. Secondo Jay Melosh, docente dell’istituto, la Tesla sarebbe il corpo celeste con la carica di batteri terrestri più ...

Maltempo - Viabilità Italia : continuano le forti nevicate - “mettersi in viaggio solo se necessario” : forti nevicate stanno interessando Roma, il Frusinate e la Campania nella provincia di Caserta, con disagi per la circolazione a causa dei controlli circa la dotazione di mezzi antisdrucciolevoli lungo l’autostrada A1 e l’uscita obbligatoria dall’arteria, soprattutto a Capua dove si registrano 7 km di veicoli in direzione nord: lo comunica Viabilità Italia. Nevica anche sull’A24 e sull’A25 e sono in atto misure di ...

In viaggio a "braccetto" con Ulisse con Carola Susani per Autori in Comune : ... un incontro destinato ai ragazzi delle scuole e uno dedicato alla comunità cittadina per avere il massimo coinvolgimento legato al mondo della cultura. Un classico riscritto per i ragazzi: 'la ...

Ascoli - lo sconcertante viaggio tra le mini-discariche / FOTO : Ascoli, 24 febbraio 2018 - Non è soltanto la periferia a pullulare di mini-discariche a cielo aperto . Ad essere invasi dall'immondizia sono anche tanti angoli del centro storico , dove a causa di ...

Viaggiare sicuri con l’assicurazione viaggio Usa : Un viaggio negli Stati Uniti è uno di quelli da fare almeno una volta nella vita. Indimenticabili e imponenti, forti

Max - Nek e Renga : nel video di “Strada facendo” ti portano in viaggio con loro : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga hanno pubblicato il video ufficiale di “Strada facendo”, famosissima canzone di Claudio Baglioni da loro reinterpretata a tre voci. Padova!!! #bellichesiete E stasera un gigantesco Selfie!! Ci siete tutti?! Grazie davvero. @nekfilipponeviani @maxpezzali Un post condiviso da Francesco Renga (@francescoRenga) in data: Feb 16, 2018 at 2:57 PST Guardano la clip ti sembrerà di essere in ...

viaggio nel bio-metano con Golf e nuova Polo TGI" : ... piombo, idrocarburi policicli e concentrazioni di ossido d'azoto fino al 95 percento inferiori - che uniti all'economia di esercizio , a parità di spesa le percorrenze sono quasi raddoppiate ndr, e ...