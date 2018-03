In Parlamento col ' paracadute' | Boldrini | Grasso e Franceschini tra i ripescati del

Elezioni - Coldiretti : “Dal nuovo Parlamento stop all’UE sul Ceta : Il primo effetto delle Elezioni italiane sull’’Unione Europea sarà la mancata ratifica del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Europa e Canada, contro il quale nel nuovo Parlamento appena uscito dalle urne c’è una ampia maggioranza assoluta trasversale. E’ quanto afferma la Coldiretti che è stata protagonista della mobilitazione NO Ceta sul territorio nazionale insieme ad una inedita alleanza tra diverse organizzazioni Coldiretti, Cgil, ...

Cosa aspettarsi dal nuovo Parlamento sulla dispersione scolastica : L'abbandono della scuola (la cosiddetta "dispersione scolastica"), con un tasso del 13,8% (2016), rimane uno degli scogli che più limita lo sviluppo del nostro paese, segno che non siamo in grado di garantire a tutti i cittadini e le cittadine under 18 un percorso educativo inclusivo e di qualità.Innanzitutto, la dispersione scolastica dieci anni fa era del 20,8%. Oggi si concentra soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole: ...

[La polemica] Per colpa della legge elettorale più pazza del mondo i grillini cacciati finiranno in Parlamento : Se a qualcosa serviva, la vicenda paradossale degli otto parlamentari cacciato dal Movimento 5 Stelle, doveva essere lo stimolo a una ulteriore riflessione sulla legge più pazza del mondo: ci sono - infatti - otto candidati che si sono spontaneamente dimessi, che hanno lasciato il loro movimento, ma che non potranno essere , ovviamente, depennati dalle liste perché le candidature ...

LETTERA/ Popolo della Famiglia - dal Family day al Parlamento : grazie a due 'miracoli' : Al voto del 4 marzo sulle schede elettorali ci sarà il simbolo del Popolo della Famiglia. Pronto a difendere vita, Famiglia e libertà di educazione.

LETTERA/ Popolo della Famiglia - dal Family day al Parlamento : grazie a due "miracoli" : Il movimento politico sorto dal Family day, come spiega il segretario nazionale GIANFRANCO AMATO, si impegna in prima fila per difendere vita, Famiglia e libertà di educazione(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:04:00 GMT)COALIZIONE ALL'ITALIANA/ Da Tajani a Calenda e Padoan: le poltrone del Renzusconi, di N. BertiELEZIONI/ "Senza i numeri si torna al voto": cosa nasconde l'ultimo trucco di Renzi e Silvio?, di M. Maldo

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

EuroParlamento - disse “collaborazionista nazista” a una deputata : revocato l’incarico al vicepresidente polacco : L’Europarlamento di Strasburgo ha votato oggi a favore della revoca dell’incarico del vicepresidente polacco dell’Eurocamera, Ryszard Czarnecki, che insultò la collega connazionale del Ppe Roza Thun dandole della “collaborazionista nazista“. La votazione si è tenuta a scrutinio segreto. Era necessaria la maggioranza dei due terzi dei parlamentari. A favore si sono espressi in 447, i contrari sono stati 196. La decisione è ...

Elezioni col Pd e nozze segrete Barra - matrimonio a Las Vegas Dal Vietnam al seggio in Parlamento : Elezioni 2018 col Pd e matrimonio, Francesca Barra e Claudio Santamaria: "nozze segrete a Las Vegas". Lei racconta: «Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio" Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 gennaio : Renzi si barrica in Parlamento : il Pd è solo lui : Elezioni Renzi si barrica in Parlamento: il Pd è solo lui Le liste dem riempite di fedelissimi e notabili locali. Seggi blindati e paracadute per i big, briciole per le minoranze di Tommaso Rodano M’è scappato un pro di Marco Travaglio Uscendo nottetempo dalla direzione Pd per le candidature, Matteo Renzi l’ha definita “una delle esperienze personali più devastanti”. Ovviamente non per lui, che sarà eletto di sicuro (c’è sempre una prima e ...

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato 'le tasse' ... : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far ...

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato "le tasse" al partito : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far leva sulla "realtà" rispetto alle "bufale" di Lega e M5s. E allora, con molta realpolitik, il segretario del Pd ammette che si va al voto senza certezze. Del resto, non è la prima volta. Alle scorse amministrative, dice, "abbiamo ...

Bonino senza obbligo di firma : la sua lista si collega al Cd di Tabacci - già in Parlamento : A salvare i radicali arriva il simbolo del Centro democratico, con cui Tabacci è stato eletto nella scorsa legislatura. La lista +Europa-radicali italiani, quindi, non dovrà più raccogliere le firme. ...

In Parlamento stanziano soldi per il bieticolo - "In Molise invece siamo disoccupati" : Zuccherificio © TermoliOnLine TERMOLI. Dal Comitato degli ex lavoratori dello Zuccherificio la presa di posizione sulla presunta "Ennesima tegola sopra al governo regionale guidato dall'...