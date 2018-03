Immobili | Nomisma | crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano

meteoweb.eu

(Di martedì 6 marzo 2018), 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato deglidi. In particolare è il segmento della compravendita aad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. Ala domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è quanto si legge in un rapporto sul tema diinsieme a Santandrea Luxury Houses. Dopo anni di flessioni i prezzi tornano a crescere sia ache acon variazioni pari, rispettivamente, allo 0,4% e allo 0,3%. “Questi miglioramenti si riflettono in una contrazione dei tempi medi di vendita che ache si riducono da 5,8 mesi a 5,5 mesi mentre arimangono stabili a 6,3 mesi senza significative variazioni rispetto al ...