huffingtonpost

: Il Vaticano preoccupato per il successo di Matteo Salvini alle elezioni, distanze inconciliabili sui migranti - HuffPostItalia : Il Vaticano preoccupato per il successo di Matteo Salvini alle elezioni, distanze inconciliabili sui migranti - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Il Vaticano preoccupato per il successo di Matteo Salvini alle elezioni, distanze inconciliabili sui migranti https://t… - Dertizia : RT @HuffPostItalia: Il Vaticano preoccupato per il successo di Matteo Salvini alle elezioni, distanze inconciliabili sui migranti https://t… -

(Di martedì 6 marzo 2018) "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata praticamente inosservata.Anche se la riflessione del Papa era molto chiara ed applicabile anche alla constatazione del risultato elettorale italiano, considerando che subito dopo Francesco ha aggiunto che la Chiesa ci parla in particolare della conversione dei nostri sentimenti, invitandoci a convertirsi alla compassione come il Buon Samaritano, colui che si impegnò a soccorrere lo straniero in difficoltà.Ad esplicitare la preoccupazione ...