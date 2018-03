Il Vaticano ora guarda più a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini Il cardinale Parolin

Elezioni 2018 - stavolta il Vaticano non si schiera. Ma c’è chi usa il rosario come arma elettorale : Nella storia italiana dei rapporti tra Stato e Chiesa le ultime Elezioni (24/25 febbraio 2013) non contano. Benedetto XVI aveva appena annunciato le sue dimissioni, in Vaticano si pensava unicamente al conclave, i giochi politici italiani apparivano lontani. Ma in questo appuntamento elettorale – complice anche lo sbracciarsi di Salvini con rosario e vangelo – la svolta si presenta con assoluta chiarezza. Da quando è stata fondata la Repubblica ...

Siria - Vaticano : ora tregua umanitaria : 19.54 Il Vaticano chiede lo stop alle violenze in Siria. "Appoggiamo la tregua umanitaria chiesta dall'Onu, su cui non è riuscita a trovare un accordo.E vogliamo l'accesso degli aiuti umanitari e una soluzione negoziata. Facciamo pressione su questi punti". Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, card. Parolin, riferendo la "grande preoccupazione" del Papa,per la "situazione drammatica, disastrosa soprattutto nel Ghouta orientale e altre ...

Scandalo pedofilia in Cile/ Inviato Papa incontra vittima Karadima “ora ascoltato”. Vaticano non ‘insabbia’ : Scandalo pedofilia in Cile: l'Inviato del Papa Mons. Scicluna ha incontrato le vittime del sacerdote Karadima. Cruz, «ora mi sono sentito ascoltato e accolto». Il Vaticano non insabbia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:40:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 febbraio : Il Vaticano si tiene i soldi sporchi. La Santa Sede contraddice ancora le richieste del Papa : Denaro santo Il Vaticano ignora l’Italia e si tiene i soldi “sporchi” Senza risposta due rogatorie italiane per recuperare oltre un milione di euro della bancarotta del costruttore Angelo Proietti di Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Miracoli. “Ogni mattina obbligo mio marito Maurizio a prendere due compresse di vitamina C” (Armina Gasparri, moglie del deputato di Forza Italia, il Giornale, citato da ...

Shangai - due scimmie clonate come la pecora Dolly : è la prima volta. Il Vaticano : 'Minaccia per il futuro dell'uomo' : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo della ...

Shangai - due scimmie clonate come la pecora Dolly : è la prima volta. Il Vaticano : «Minaccia per il futuro dell'uomo» : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo...

Le prime scimmie clonate - Zhong Zhong e Hua Hua come la pecora Dolly. Il Vaticano : "Minaccia per il futuro dell'uomo" : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo...

Shangai - due scimmie clonate come la pecora Dolly : è la prima volta. Il Vaticano : «Minaccia per il futuro dell'uomo» : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo...

Le prime scimmie clonate - Zhong Zhong e Hua Hua come la pecora Dolly. Il Vaticano : 'Minaccia per il futuro dell'uomo' : Sono Zhong Zhong e Hua Hua , le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly . LEGGI ANCHE La verità su Dolly, la pecora clonata non morì di invecchiamento precoce La loro ...

Emanuela Orlandi/ Il fratello Pietro : “Per me è viva - con Papa Francesco muro in Vaticano ancora più alto” : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in cerca della verità rivela al settimanale Spy i dubbi sul comportamento del Vaticano attorno alla vicenda e sul ruolo di Papa Francesco.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:21:00 GMT)