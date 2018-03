Il sud vota per il reddito di cittadinanza | ma è rassegnato o ha speranza?

La Boschi "sudtirolese" vota a Bolzano dove non piace neppure al suo partito : 'Si doveva ritirare dalla politica e invece il Pd l'ha vestita da Heidi e l'ha spedita a Bolzano - ha detto Alessandro di Battista -. La credibilità di questa persona è pari a zero'. Non meraviglia ...

La Boschi sudtirolese vota a Bolzano dove non piace neppure al suo partito : Bolzano - Una domenica calda e soleggiata sul voto di Bolzano, dopo una campagna elettorale infiammata dalle polemiche divampate dalla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio sicuro del capoluogo altoatesino. Sulla pupilla di Renzi infatti si è scatenato un fuoco di fila da ogni parte politica, eccezion fatta per la Südtiroler Volkspartei, alla quale il leader Pd ha fatto generose concessioni pur di paracadutare qui due sottosegretari ...

Il sud vota in blocco il M5S - la Lega sfonda al Nord : Il Movimento 5 Stelle si impone principalmente nelle regioni del Sud e nelle isole, dove conquista i collegi uninominali sia al Senato che alla Camera. In Sicilia e Sardegna i big degli altri partiti vengono schiantati. Il centrodestra, invece, risulta la coalizione in testa nel centronord, Matteo Salvini sfonda nelle valli lombarde. Il Partito ...

“Alcuni dovranno rivotare” - caos elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Video - Berlusconi : "500mila posti di lavoro per il sud". Di Maio fiducioso per M5s : ELEZIONI Politiche 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)