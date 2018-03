Il Real Madrid vola ai quarti | Psg battuto 2-1

PSG immaturo - ancora una volta - - il Real Madrid lo doma in scioltezza : 2-1 e quarti raggiunti : tra poco il report completo... Cronaca Il PSG dà subito prova di essere molto motivato, ma la prima occasione ce l'ha il Real Madrid con il sinistro deviato di Benzema dal limite. L'ex Lione ha un'altra occasione, poco dopo, ma il ...

Psg- Real Madrid - minuto di silenzio da brividi per Davide Astori : La tragica scomparsa di Davide Astori ha colpito tutto il mondo del calcio, italiano e non. I messaggi di solidarietà alla famiglia del difensore viola e alla Fiorentina sono arrivati dai più grandi club internazionali. Dopo il minuto di silenzio al Camp Nou ...

Psg- Real Madrid 1-2 - Ronaldo e Casemiro timbrano il pass per i quarti. Espulso Verratti : Paris Saint Germain-Real Madrid 1-2, cronaca, tabellino e statistiche IL SOLITO Ronaldo - Che i due squilli siano semplicemente un fuoco di paglia lo si intuisce subito dal primo segmento della ...

Il Real Madrid in Champions League è clamoroso ma per il Psg è una debacle : il Liverpool 'controlla' contro il Porto

Gol Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ipoteca la qualificazione contro il Psg [VIDEO] : Gol Cristiano Ronaldo – Si sta giocando la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg e Real Madrid ed importanti indicazioni. Poco prima del match brividi per il difensore della Fiorentina Astori, morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, momenti commoventi. Poi parola al campo con Cristiano Ronaldo grande protagonista, il portoghese porta in vantaggio i ...