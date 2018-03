Il Pd di Renzi ha perso più di due milioni e mezzo di voti Un' analisi

Elezioni - Brunetta : “Con queste proiezioni centrodestra ha vinto - M5S ha perso - Renzi ha straperso” : “Se sono confermate queste proiezioni, il centrodestra ha vinto, quindi io sono tranquillamente soddisfatto. Il M5s ha fatto una grande performance, ha ha perso. Chi ha straperso è Renzi col suo centrosinistra”. Sono le parole pronunciate alla maratona elettorale di Enrico Mentana, su La7, da Renato Brunetta di Forza Italia, che aggiunge: “Noi potremo avere 270-275 seggi e il M5S non arriverà a 200. Così noi avremo vinto, loro avranno perso, pur ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

AnonPlus attacca Matteo Renzi : online i suoi dati personali : Sarebbe AnonPlus il gruppo che ha attaccato i dem fiorentini. L’attacco hacker è stato rivendicato via Twitter dal gruppo. AnonPlus

Elezioni - i consigli di Renzi ai candidati dem : “Solo notizie positive e organizzate dei tè con 15 persone. Le cose cambieranno” : Matteo Renzi a Roma incontri i candidati per il prossimo Parlamento del Partito Democratico e parla del programma elettorale dem: “sarebbe un passo in avanti che almeno i candidati lo leggessero” Poi arrivano i suggerimenti per i candidati: “Il punto ora è come riusciamo a raccontare fuori non solo quello che abbiamo fatto ma anche quello che vogliamo fare. Noi quando chiediamo ad uno dei nostri un ‘condividi’ ...

Renzi : 'Ho candidato solo persone vicine a me - fedeli? Tutto falso : Con dazi non venderemmo più all'estero - "Ci sono delle cose che in Europa non piacciono ma come si fa a dire 'usciamo dall'euro'? E' come quelli che dicono 'metteremo i dazi'. Se metti i dazi e ...

Nainggolan e FloRenzi a C'è Posta per te : dono per Palmiro - papà che ha perso un figlio : Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi sono stati ospiti a C'è Posta pe Te , chiamati da Danilo da Casalnuovo di Napoli. LEGGI ANCHE C'è Posta per te, poi l'incubo per tutta la famiglia: 'Le persone ...

Matteo Renzi - la balla clamorosa su Paolo Gentiloni : 'Io geloso di lui? Adoro ammirare le persone' : In campagna elettorale si sa, le sparate dei politici tendono all'esagerazione più spudorata. Una gara che non conosce limiti, almeno a sentire l'ultima del segretario del Pd Matteo Renzi. Ai ...

Sergio Marchionne fa “marcia indietro” su Renzi : “Non vedo più la persona che appoggiavo” : Sergio Marchionne fa “marcia indietro” su Renzi: “Non vedo più la persona che appoggiavo” L’ad della Fca ha parlato a margine del Salone dell’auto di Detroit Continua a leggere L'articolo Sergio Marchionne fa “marcia indietro” su Renzi: “Non vedo più la persona che appoggiavo” sembra essere il primo su NewsGo.

Sergio Marchionne fa 'marcia indietro' su Renzi : 'Non vedo più la persona che appoggiavo' : "Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo". A parlare è Sergio Marchionne , a margine del Salone dell'auto di Detroit. L'amministratore delegato di Fca fa "marcia indietro" sul ...

Sergio Marchionne contro Matteo Renzi : 'Mi piaceva - ma quella persona non la vedo più da tempo' : Ma il manager italocanadese, a margine dell'incontro, ha parlato anche di politica. Come detto, nel mirino ci è finito il segretario del Pd: 'Renzi mi è sempre piaciuto come persona . Quello che è ...

Carlo Conti - dal padre perso a 18 mesi alla politica : “Renzi? Grande sindaco - poi troppi nemici interni. Grillo ha riportato la gente ‘al centro'” : Carlo Conti si è raccontato al Corriere della Sera in una lunga intervista firmata da Aldo Cazzullo. Dal perché non farà più Sanremo (“devo resettare la testa. Ho ascoltato tremila canzoni in tre anni. Scegliere è durissima”), ai suoi modelli (“a scuola ascoltavo “Alto gradimento” di nascosto nell’ ultima ora, con l’ orecchio poggiato sul transistor arancione”), il conduttore toscano ha parlato di ...

Consip - indagini prorogate per Lotti - Tiziano Renzi e altre 10 persone : Tra gli altri indagati anche il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e l'ex comandante della Legione Toscana dell'Arma, Emanuele Saltalamacchia. I magistrati hanno sollecitato al gip ...

Matteo Renzi - la verità di De Benedetti : 'Vedo spesso lui e la Boschi. Quello non è un governo - sono 4 persone' : La mano di Carlo De Benedetti sul governo di Matteo Renzi , e non solo. Dai verbali dell'Ingegnere alla Consob dell'11 febbraio 2016 emergono, come 'fredda cronaca', i rapporti assidui tra l'editore di Repubblica , Stampa ed Espresso e l'allora premier e la sua più ristretta cerchia. Perché, come spiegava De Benedetti, 'Quello lì si chiama governo, ma ...