Il nuovo parlamento si tinge di giallo Renzi | dimissioni congelate Rebus per Mattarella

Si stanno assegnando i seggi del nuovo Parlamento : Lo scrutinio non è ancora finito, ma sappiamo già che trovare una maggioranza sarà un bel guaio The post Si stanno assegnando i seggi del nuovo Parlamento appeared first on Il Post.

Elezioni - Coldiretti : “Dal nuovo parlamento stop all’UE sul Ceta : Il primo effetto delle Elezioni italiane sull’’Unione Europea sarà la mancata ratifica del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Europa e Canada, contro il quale nel nuovo Parlamento appena uscito dalle urne c’è una ampia maggioranza assoluta trasversale. E’ quanto afferma la Coldiretti che è stata protagonista della mobilitazione NO Ceta sul territorio nazionale insieme ad una inedita alleanza tra diverse organizzazioni Coldiretti, Cgil, ...

Italia alle urne - si vota fino alle 23 per il nuovo Parlamento : Roma, 4 mar. , askanews, urne aperte in tutta Italia fino alle 23 di questa sera nei 61.522 seggi allestiti ieri dalla Val d'Aosta alla Sicilia per l'elezione del nuovo Parlamento. Nelle sole Regioni ...

Sarà il nuovo parlamento a eleggere - forse - successore Mattarella : Roma, 4 mar. , askanews, Dovrebbe essere il Parlamento che uscirà dalle elezioni di oggi ad eleggere nel 2022 il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Il condizionale è necessario viste le ...

Cosa vorremmo dal nuovo parlamento sulla cooperazione allo sviluppo : "Riconosciamo che oggi la cooperazione allo sviluppo è di nuovo al centro dell'agenda politica, con più risorse finanziarie, umane, più iniziative e idee". Con queste parole comincia il documento finale della Conferenza Nazionale della cooperazione allo sviluppo tenutasi a Roma lo scorso 24-25 gennaio 2018. Un evento che se per un verso celebra il rilancio della cooperazione italiana, da un altro ci invita a fare un bilancio ...

Cosa aspettarsi dal nuovo parlamento sulla dispersione scolastica : L'abbandono della scuola (la cosiddetta "dispersione scolastica"), con un tasso del 13,8% (2016), rimane uno degli scogli che più limita lo sviluppo del nostro paese, segno che non siamo in grado di garantire a tutti i cittadini e le cittadine under 18 un percorso educativo inclusivo e di qualità.Innanzitutto, la dispersione scolastica dieci anni fa era del 20,8%. Oggi si concentra soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole: ...

Elezioni 2018 - cosa aspettarsi in tema di diritti dal nuovo Parlamento : Violenza sulle donne, povertà educativa e cooperazione internazionale: è doveroso fare un bilancio della legislatura che si sta concludendo e indicare almeno una priorità per la prossima fase politica.Per quanto riguarda la violenza sulle donne (sugli altri due temi rimando ai prossimi due post), gli anni appena trascorsi hanno visto il concretizzarsi di diverse proposte legislative e di una più efficace azione di ...

Castelnuovo-Tedesco - e il Parlamento celebra un grande italiano : E quale quella dove dominano i toni americani 'dal Nuovo mondo', di rinascita, di libertà, di felicità? 'Il poema per violino e orchestra intitolato 'Larchmont Woods', composto nel 1939, poco dopo il ...