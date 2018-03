Il nuovo Life is Strange si farà sentire presto | il reveal nel 2018?

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito dopo Grey’s Anatomy. Si critica la sanità americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...

Life Sentence : ecco il nuovo sci-fi Netflix prodotto da Matt Reeves! : Gli ultimi acquisti del servizio streaming in ambito sci-fi non sono stati dei successi spaventosi, come l'investimento di 90 milioni di dollari in Bright , distrutto dalla critica ma amato dal ...

Video gameplay per Vampyr - vediamo in azione il nuovo gioco dai creatori di Life is Strange : Dopo aver emozionato e sorpreso il mondo Videoludico con l'ottimo Life is Strange, i ragazzi della software house di Dontnod Entertainment si preparano a esordire con il loro nuovo progetto chiamato Vampyr, un interessante titolo action adventure che ci catapulterà tra i vicoli oscuri della Londra vittoriana, a caccia di vampiri e alla scoperta di svariati segreti. Se siete curiosi di vederlo in azione, ecco un intrigante Video gameplay dedicato ...

Yakuza 6 : The Song of Life torna protagonista in un nuovo video di gameplay : Yakuza 6: The Song of Life rappresenta un'altra delle varie uscite di peso programmate per questo 2018 su PlayStation 4. Dell'atteso titolo con Kazuma Kiryu protagonista vi abbiamo già offerto la nostra anteprima nella giornata di ieri, oggi è tempo di tornare a dare uno sguardo al gioco attraverso un nuovo video di gameplay.Come saprete, poco tempo fa, è stato annunciato lo slittamento della data di uscita di Yakuza 6: The Song of Life, con il ...

Citylife : Milano acquista un nuovo primato - il milanese è sempre più ottimista (e meno imbruttito) : La lista dei fattori che rendono la già famosa Milan l'è on gran Milan, una città, l'unica d'Italia, sempre più competitiva alla pari con le capitali Europee e mondiali, si allunga ogni mese. Il 2017 si chiude con una serie di spettacolari inaugurazioni che dal 30 novembre si sono avvicendate per il debutto ufficiale del distretto commerciale ma non solo, del polo City Life, sede dell'ex fiera campionaria.Opera delle ...

Vampyr : il nuovo gioco degli sviluppatori di Life is Strange uscirà ad aprile? : Vampyr è un progetto che per varie ragioni attira l'interesse di non pochi giocatori. Si tratta di un titolo sviluppato da Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me) che ci farà vestire i panni di un vampiro proponendo un setting davvero molto ispirato e una storia matura e potenzialmente estremamente modificabile in base alle azioni del giocatore.Il titolo è ambientato in una versione alternativa della Londra del 1918 nel corso di ...