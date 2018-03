Il nuovo assegno di ricollocazione per i disoccupati

Blastingnews

(Di martedì 6 marzo 2018) Ad aprile sarà ufficialmente disponibile per tutti gli aveni diritto l'di, un sistema per aiutare iche sono in cerca di una nuova occupazione in modo da potersi reinserire nel mondo del lavoro. Infatti, come comunica l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, conosciuta come ANPAL, l'obiettivo di questo progetto è quello di cercare di aiutare il maggior numero diin modo da favorire l'aumento dei posti di lavoro e così ridurre il tasso di disoccupazione. I fondi messi a disposizione del progetto ammontano a 200 milioni di euro e si stima che serviranno per impiegare circa 70.000. Il significato di "di" L'di, per il quale già a marzo 2017 è partita la fase di sperimentazione, è un contributo economico erogato dallo Stato per aiutare tutti queiche hanno ...