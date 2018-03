Il falso allarme antifascismo | l' onda nera è una pozzanghera

Firenze - zaino abbandonato : falso allarme bomba vicino al Duomo : Firenze, 15 febbraio 2018 - Uno zaino abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba , poi rivelatosi falso , nel centro di Firenze. Lo zaino è stato abbandonato in via de' Cerretani, vicino a piazza ...

Milano - falso allarme alla fermata della metro della Stazione centrale per zaino sospetto : La Stazione della metropolitana della Stazione centrale di Milano è stata evacuata a partire dalle 20,15 per uno zaino sospetto, trovato abbandonato in un corridoio di collegamento. Si è trattato di un falso allarme, come hanno accertato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Gli artificieri hanno verificato l’assenza di materiale pericoloso all’interno dello zaino. Riprende gradualmente la circolazione dei treni ...

L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato : L’uomo che la mattina di sabato 13 gennaio aveva attivato per sbaglio l’allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato, ha detto la Hawaii Emergency Management Agency, l’agenzia governativa che gestisce questo tipo di emergenze e che da mesi si sta The post L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato appeared first on Il Post.

falso allarme missile alle Hawaii. Il governatore : Non ricordavo la password di Twitter... : Un Falso allarme per un missile aveva scatenato il panico alle Hawaii il 13 gennaio scorso. A mandare il messaggio all'intera popolazione dell'arcipelago è stato un funzionario dell'Emergency Management Agency. Ora il governatore delle Hawaii, David Ige, ha spiegato perché ha impiegato così tanto - circa 40 minuti - a postare sui social media che il messaggio era partito per errore. Il motivo è piuttosto imbarazzante: aveva ...

Allarme Coldiretti su falso Made in Italy. UE legalizza tarocchi DOC per 60 miliardi : (Teleborsa) - Torna la polemica sul CETA, l'accordo commerciale fra Unione Europea e Canada, accusato da più parti di fare gli interessi delle grandi multinazionali e trascurare le piccole imprese del ...

Misterioso SMS Aspiegel Huawei dal 3202041031 e 3202041032 : virus o falso allarme : In queste ore sta circolando quello che a primo impatto sembra essere a tutti gli effetti uno strano SMS Aspiegel Huawei, con mittente associato ai numeri 3202041031 e 3202041032. Considerando le recenti minacce che hanno preso piede sul web, inevitabilmente in molti si stanno chiedendo se si tratti di un virus, oppure di una semplice informazione da parte del produttore volta alla trasparenza totale nei confronti del proprio pubblico. Ecco ...

Trump risponde alle critiche : "Non sono razzista. Il falso allarme missile alle Hawaii? Mai più" : Il presidente americano si è rivolto ai giornalisti per rispondere alle accuse che gli sono piovute addosso da ogni parte dopo la frase sui "cessi di Paesi" da cui provengono gli immigrati". Parlando nel suo golf club di Palm Beach, in Florida, dove ha cenato con il capogruppo repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy, Trump si e' riferito anche alla crisi coreana: "Vedremo che succede con la Corea del Nord, abbiamo grossi colloqui in corso"

Panico alle Hawaii - falso allarme missile : Ogni giorno accadono cose bizzarre ma questa forse le batte tutte. Vediamo quali sono i fatti. E' mattina presto alle Hawaii, all'improvviso un allarme di emergenza avverte tutta la popolazione tramite un sms, il testo "Minaccia di missili balistici in arrivo alle Hawaii. Cercare un riparo immediato. Questa non è un'esercitazione". In una nazione sotto attacco continuo e soprattutto dopo l'11 settembre 2001, i suoi abitanti si sono non poco ...