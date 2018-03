Il director di God of War ci parla delle fonti di ispirazione e del processo creativo

eurogamer

(Di martedì 6 marzo 2018) Che God of War sia unauscite di maggior peso di questo 2018 non ci sono dubbi, la celebre serie sta per tornare su PS4 con un consistente carico di novità e, ultimamente, l'esclusiva Sony è tornata protagonista con alcune informazioni relative ad ambientazioni e design.Ora, come segnala Dualshockers, è ildi God of War a rilasciare interessanti dichiarazioni in una video intervista, dove si ètodie deldietro questo nuovo episodio.Cory Barlog ha rivelato che il team al lavoro sul gioco ha compiuto approfondite ricerche sulla mitologia norrena per riuscire a coniugare realtà e fantasia ma non solo, gli sviluppatori, al fine di riprodurre fedelmente le atmosfere nordiche tipiche del nuovo God of War, hanno trascorso molto tempo in Islanda e, infine, una menzione anche per le musiche, una parte della colonna sonora è stata ...