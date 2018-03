Il Centrodestra fa un gruppo unitario per il Governo Salvini

Centrodestra - prima foto di gruppo : firmato il 'Patto di Pietra' : No a inciuci e coalizioni, "manterremo impegno" assicurano dal palco Berlusconi, Salvini, Meloni e Fitto: i leader del Centrodestra si presentano per l'unica foto di gruppo di questa campagna...

Sondaggi - il Centrodestra a un passo dalla maggioranza. Il Pd ha perso 5 punti in 4 mesi. M5s primo gruppo parlamentare : La vittoria del centrodestra è l’ipotesi più probabile, le larghe intese non sono poi così lontane, ma l’unica maggioranza esistente sarebbe quella di un governo “del presidente”, per dire la verità tutto da inventare. Sono le tracce principali del Sondaggio settimanale di Ixè per l’Huffington Post che certifica – se ce ne fosse bisogno – la crisi del Pd impalato al 22 per cento, la forza del ...