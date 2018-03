I tifosi del Milan | ' Contro l' Arsenal in campo con una maglia speciale per Astori'

Fiorentina - le proposte dei tifosi per ricordare Astori : dallo stadio al ritiro della maglia : I supporter viola chiedono di intitolare a Davide il nuovo impianto e di ritirare la casacca numero 13

Olanda - rissa in campo tra giocatori e tifosi del Go Ahead Eagles : I supporter sono entrati in campo, dopo il derby perso per 4-0, e hanno aggredito i calciatori del proprio team, che si sono difesi. Le immagini in un video

Morte Astori - i tifosi della Fiorentina si stringono nel dolore : foto - sciarpe - fiori e striscioni al Franchi [FOTO] : 1/11 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

I tifosi del Torino a Cairo : 'Chi non dà il massimo non dà nulla' : Torino - Un post su Instagram un po' così: ' Quando nevica a Milano è sempre molto speciale '... Poi i commenti dei tifosi granata. A quel punto, Urbano Cairo , presidente del Toro, non resiste e ...

Morte Astori - i tifosi della Fiorentina iniziano a lasciare fiori al Franchi [FOTO] : 1/14 ...

Morte Astori - i tifosi della Fiorentina iniziano a lasciare fiori al Franchi [FOTO] : Morte Astori – Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio quella della Morte di Davide Astori. Sopratutto i tifosi della Fiorentina che perdono un grande calciatore, un grande capitano, un uomo davvero rispettabile e rispettato da tutti. Negli ultimi minuti i tifosi viola si stanno recando allo stadio Franchi per affiggere striscioni e lasciare fiori in ricordo di Astori. “Grazie capitano” recita uno degli ...

E' morto Davide Astori : lutto nel mondo del calcio - tifosi sotto choc - Ultime Notizie Flash : E' morto Davide Astori: lutto nel mondo del calcio, tifosi sotto choc. Le Ultime Notizie sulle cause della morte del capitano della Fiorentina

I tifosi del Milan contro Kalinic : "Non sei degno della maglia numero 7 che fu di Sheva" : Nikola Kalinic è stato uno degli acquisti più costosi dell'estate del Milan . L'attaccante croato è arrivato dalla Fiorentina per 25 milioni di euro e dopo un lungo tira e molla che ha visto l'ex ...

I tifosi del Milan contro Kalinic : Non sei degno della maglia numero 7 che fu di Sheva : Nikola Kalinic è stato uno degli acquisti più costosi dell'estate del Milan. L'attaccante croato è arrivato dalla Fiorentina per 25 milioni di euro e dopo un lungo tira e molla che ha visto l'ex Dnipro sbilanciarsi pesantemente pur di vestire la maglia rossonera. Arrivati quasi a tre quarti di stagione, però, le prestazioni e i numeri di Kalinic sono davvero drammatici: solo 4 reti in 27 uscite, con il 30enne che non segna dalla ...

Vettel contento della Ferrari - promesse ai tifosi? Ecco la risposta del pilota : Vettel ha effettuato la sua prima giornata di prove, alla guida della sua monoposto nella pista di Montmelò. Il pilota tedesco ha fatto registrare il miglior tempo e si è detto soddisfatto di questa prima giornata. Il campione della Ferrari ha fatto trapelare il suo entusiasmo, tramite il suo profilo twitter dove si è così espresso: "Ha fatto molto freddo, quindi penso che la cosa più importante è che abbiamo fatto (quasi) 100 giri. Considerando ...

Sorella Calabria - Sara fa impazzire i tifosi del Milan con scatti sexy [FOTO] : 1/10 Foto Instagram ...

Frosinone - tifosi del Perugia devastano il settore ospiti : la denuncia del club : Che fa addirittura ripensare a quel dato fornito di recente dall'Osservatorio sui Pubblici Spettacoli secondo il quale gli episodi di violenza nel campionato di serie B sarebbero diminuiti. Ma non ...

Caos Torino - i tifosi sbagliano l’obiettivo della contestazione : Il Torino è stato contestato ieri sera dai propri tifosi al ritorno da Verona. Un confronto civile, ma che rende chiaramente l’idea della situazione venutasi a creare in casa granata. Eppure andando ad analizzare un po’ i colpevoli di tale situazione, verrebbe istintivo non accanirsi contro i calciatori, né contro il povero Mazzarri. C’è invece un altro aspetto che sottolineiamo da tempo, la squadra è stata costruita male, la ...

Fidanzata Pezzella - Agus Bascerano scatenata : book fotografico sexy che fa impazzire i tifosi della Fiorentina [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...