I rosiconi nemici della Lega s' inventano il fascismo padano

ilgiornale

: RT @LuigiMascheroni: Serra, Saviano, Giannini, Gad Lerner e gli altri intellò per i quali il popolo è sovrano. Ma solo quando votano quello… - elenatem : RT @LuigiMascheroni: Serra, Saviano, Giannini, Gad Lerner e gli altri intellò per i quali il popolo è sovrano. Ma solo quando votano quello… - mulas_alessio : RT @LuigiMascheroni: Serra, Saviano, Giannini, Gad Lerner e gli altri intellò per i quali il popolo è sovrano. Ma solo quando votano quello… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Il popolo ha parlato e, a prova di Costituzione, è sovrano. Ma se dice qualcosa sgradito agli intellettuali piacioni, non è più il popolo a parlare. È il populismo che latra.Una vecchia storia. Prima si proclama che «Il popolo santifica la democrazia». Poi lo si demonizza appena non vota come si deve. In Italia abbiamo una tradizione ventennale. Ogni volta che Berlusconi vinceva alle urne, scattava la fine analisi politica: «Gli italiani hanno votato di pancia!». Certo. La testa la usano solo gli intellettuali. Di sinistra.La sinistra, esercitatasi a lungo col Cavaliere, oggi si sfoga sul nuovo vincitore sgradito. Salvini. Gli elettori del primo non c'era neppure bisogno di scomodare Karl Popper o i teorici dell'Anti-utilitarismo, bastava un pamphlet di Zagrebelsky o MicroMega - erano cafoni, evasori fiscali, plagiati da Mediaset. Gli ...