I recuperi della 28iornata di serie B | Perugia-Brescia 2-0 e Cesena-Pro Vercelli 2-2 LIVE

I recuperi della 28iornata di serie B : Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli LIVE : Cesena-Pro Vercelli , ore 18.30 in diretta su Sky Calcio, Sky Sport HD, PROBABILI FORMAZIONI Cesena , 4-4-1-1 , : Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Schiavone, Di Noia, ...

Serie A - recuperi della 27ª giornata il 3-4 aprile. Ma il derby rimane sospeso : 1 di 2 Successiva TORINO - Il campionato di Serie A 2018/19 inizierà il prossimo 19 agosto. Lo ha stabilito nel corso della riunione odierna la Lega che ha delineato le date per il prossimo campionato ...

Serie A - ecco le date dei recuperi della 27^ giornata : tutti i dettagli : Gran parte della 27^ giornata del campionato di Serie A è stata rinviata a causa della morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, adesso sono state decise le date per il recupero. In particolar modo 6 delle 7 gare saranno recuperate con una sorta di turno infrasettimanale, le date giuste sono state quelle del 3 e 4 aprile, le partite in questione sono: Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina, Torino-Crotone, Benevento-Verona ...