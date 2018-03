I Cinque stelle | “Parliamo con tutti” | ma l’obiettivo è trattare con il Pd senza Renzi 

Genere - età - professione : identikit dei nuovi elettori a Cinque stelle : La cosa che più colpisce della vittoria pentastellata è la trasversalità. In questa tornata il movimento è diventato un partito non solo compiutamente nazionale ma anche interclassista e generazionale come solo il Pdl nel 2008 e la Dc negli anni d'oro, riuscirono ad essere...

Nella Pomigliano a Cinque stelle di Luigi Di Maio : Viscione da tempo non nasconde la sua vicinanza al mondo a Cinque stelle, che trova ormai in Pomigliano una sua roccaforte: 'I disagi che una volta erano rappresentati dalla sinistra storica, ...

Carlo Cottarelli : «Con Lega e Cinque stelle i conti non tornano» : Dopo le emozioni a caldo, quelle del cuore, ora bisogna metterci la testa: poniamo che siano davvero Lega e Cinque Stelle, i grandi vincitori di queste elezioni, a dettare le regole del gioco, che cosa accadrebbe all’economia italiana? I mercati finanziari hanno mostrato i primi tremori davanti ai discorsi anti-euro e gli economisti hanno cominciato a fare i conti: non sembra ci siano tutte le coperture necessarie per portare a casa le ...

Roma - Torino - Livorno : dove governano - i Cinque stelle perdono consensi : Persa la verginità politica, una volta che si sono dovuti sporcare le mani e provare ad amministrare, le percentuali calano inesorabilmente. A Roma calano in tutti i municipi Succede a Roma, dove a ...

In Sicilia i Cinque stelle hanno più seggi vinti che candidati : hanno stravinto al Sud i grillini. E in Sicilia i risultati del Movimento 5 Stelle potrebbero essere un problema, perché se all'uninominale hanno vnto 28 collegi, i 25 parlamentari eletti tra Camera e Senato al proporzionale aprono una questione che evidentemente non era stata messa in conto.Per farla breve: il Movimento 5 Stelle ha 53 parlamentari eletti in Sicilia su un totale di 77, più di uno su tre. Ma i nomi presenti nelle liste ...

CONFINDUSTRIA - "Cinque stelle NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5s" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.

CONFINDUSTRIA - “Cinque stelle NON FANNO PAURA”/ Boccia - “non un problema il governo Di Maio-M5s” : CONFINDUSTRIA, "i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico": gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, “governo M5s non è un problema”. Parla Marchionne(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Confindustria : “I Cinque stelle non fanno paura” : Il M5S è «un partito democratico non fa paura». Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell’assemblea generale di Sistema Moda Italia, sul risultato elettorale. «Lo abbiamo detto a Verona, riteniamo che alcuni provvedimenti abbiano dato effetti sull’economia reale in questo momento storico. In particolare - evidenzia - il J...

"I Cinque stelle non fanno paura" La Confindustria sdogana Grillo Ma gli industriali vogliono la GroKo : L'avanzata del Movimento Cinque Stelle con i suoi programmi, non preoccupa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi a Milano per l'assemblea di Sistema moda Italia. I Cinque Stelle "sono un partito democratico, non fanno paura" dice. "Riteniamo che alcuni provvedimenti abbiamo dato effetti sull'economia reale in questo momento storico, Segui su affaritaliani.it

Gli industriali si fidano dei Cinque Stelle : "Riteniamo che alcuni provvedimenti abbiamo dato effetti sull'economia reale in questo momento storico, in particolare il Jobs Act e il piano Industria 4.0. Smontarli - avverte Boccia - significa ...

Gli industriali si fidano dei Cinque Stelle : "I 5 Stelle non fanno paura, valutiamo i provvedimenti, stiamo parlando di partiti democratici". A dirlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi a Milano per l'assemblea di Sistema moda Italia. Gli industriali tendono così una mano ai pentastellati, primo partito con oltre il 32% alle elezioni politiche di domenica, dopo la nota in cui ieri invitavano i partiti ad essere "responsabili" al fine di "garantire ...

Dal Regno delle Due Sicilie a quello dei Cinquestelle : Un’Italia giallo-blu. O, per meglio dire, giallo-bruna, visto che l’azzurro di Forza Italia e il blu scuro di Fratelli d’Italia sono sovrastati dal verde della Lega. Che avrà pure tolto il Nord dal simbolo ma che al (Centro) Nord è sostanzialmente rimasta confinata. In un’alleanza che, come ha scritto Ilvo Diamanti, è ormai più di “destra-centro”. Se in Veneto e in Lombardia il Carroccio tocca punte fra il 30 e il 34% e al Centro sfuma dal 19% ...

[L'analisi] Vi spiego qual è la capitale del Movimento Cinque stelle - con il 52 per cento dei voti : L'Italia vuole una nuova classe politica C'è troppa corruzione, ci sono tanti politici , in questo caso Pd e Fratelli d'Italia, che di fronte al miraggio di mazzette sono disposti a tutto. Nel voto ...

Ma - se i Cinque stelle hanno vinto - ci sarà il reddito di cittadinanza? : A questo punto, visti i risultati delle elezioni, potrebbe pure essere che qualcosa del programma elettorale del Movimento Cinque Stelle vada davvero in porto. Il tanto sbandierato reddito di cittadinanza, per esempio: era una delle proposte programmatiche su cui la forza politica di Luigi Di Maio ha puntato di più. CHE COS’È IL reddito DI CITTADINANZA. I Cinque Stelle pensano a un sussidio fino a 780 euro al mese (9.360 all’anno) non ...