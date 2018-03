I 7 antibiotici naturali riconosciuti dalla scienza

Ecco gli antibiotici naturali più efficaci da utilizzare in questo periodo : La natura ci offre, in ogni periodo dell’anno, eccellenti prodotti della terra che apportano centinai di benefici al nostro organismo. Soprattutto nella stagione in cui siamo, dove i malesseri sono accentuati e causati dall’influenza e dall’abbassamento delle difese immunitarie, la natura fornisce “antibiotici naturali” che possiamo utilizzare senza alcuna controindicazione. Di seguito elenchiamo 8 prodotti naturali ...