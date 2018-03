Higuain e Dybala da subito

Tottenham-Juve - Allegri in conferenza : "Subito Higuain e Dybala - con serenità" : Buffon: "In avanti sono molto forti ma concedono qualcosa. Kane? Fortissimo, ricorda Batistuta"

Juventus - Allegri : "Higuain e Dybala in campo dall'inizio. Buffon : "Il mio futuro? Ho già deciso" : Abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide, il modo migliore per ricordarlo è far bene quello che sappiamo, giocare ed esaltare i valori dello sport. È una sfida molto accattivante, giochiamo in un ...

Tottenham-Juventus - Allegri scatenato : annuncio su Higuain e Dybala : Tottenham-Juventus, match fondamentale valido per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Allegri chiamata a ribaltare il 2-2 dell’andata. Il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni di formazioni su Higuain e Dybala: “Higuain e Dybala giocano. Gonzalo ha fatto differenziato, è da due giorni in squadra. Sono pronti per giocare, Paulo ha recuperato bene dalla Lazio. È’ una ...

Champions League Juventus - Allegri : 'Giocano Higuain e Dybala' : La gara di Monaco del 2016? - continua il tecnico a Premium Sport - Dobbiamo fare una partita diversa da quella contro il Bayern perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. E' una partita ...

Tottenham-Juventus - Higuain dal primo minuto : la soluzione tattica di Allegri con Dybala : Tottenham-Juventus, si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita che vale una stagione per la squadra di Massimiliano Allegri che deve provare a vincere dopo il pareggio nella gara d’andata per 2-2. Nelle ultime partite la Juventus ha dovuto rinunciare ad Higuain per infortunio, il Pipita è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere impiegato dal primo minuto, ok anche De Sciglio, in ballottaggio per una maglia da ...

Juve - Matuidi : 'Dybala risolve le partite da solo. Tottenham? Speriamo che Higuain...' : Blaise Matuidi , centrocampista della Juventus , parla a Sky Sport toccando diversi argomenti, dalla corsa scudetto alla sfida col Tottenham , dedicando un pensiero a Davide Astori : 'Innanzitutto faccio le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori. Io ...

Tottenham-Juventus - da Higuain a Dybala : il borsino degli attaccanti bianconeri : La vittoria sulla Lazio in campionato arrivata proprio all'ultimo respiro grazie alla rete di Paulo Dybala, adesso in casa Juventus la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente alla gara di ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...

Tottenham Juventus / Dybala regala fiducia ai bianconeri - ma Higuain è ancora in dubbio : Tottenham Juventus: Paulo Dybala regala fiducia ai bianconeri dopo il bel gol contro la Lazio all'ultimo respiro. Intanto però c'è ancora preoccupazione per il Pipita Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Allegri : “Higuain no - Dybala sì” : Allegri: “Higuain no, Dybala sì” Con il Napoli a 4 punti (anche se con una partita in più), la Juventus non può rallentare. I bianconeri, però, nell’anticipo della 27.a giornata hanno sulla loro strada un ostacolo difficile da superare: la Lazio di Simone Inzaghi. Massimiliano Allegri anticipa i temi del match in conferenza stampa dove […]

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri/ "Dybala sì - Higuain no" - il tecnico strizza l'occhio a Milinkovic-Savic : Juventus, Allegri: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:21:00 GMT)

JUVENTUS - ALLEGRI/ "Dybala sì - Higuain no. Douglas Costa sottovalutato" : JUVENTUS, ALLEGRI: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:17:00 GMT)

Lazio Juventus - Allegri/ "Dybala sì - Higuain no e per la Champions League..." : Lazio Juventus, Allegri: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:52:00 GMT)