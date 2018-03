Ha vinto il più hollywoodiano

Elezioni - Della Vedova (+Europa) : “Salvini e Di Maio più bravi di noi e hanno vinto. Hanno proposto caricatura di Ue” : “Salvini e Di Maio sono stati premiati in modo evidente dagli elettori, perché sono stati molto efficaci nel proporre quella che, secondo me, è una caricatura Della Unione Europea, usandola come capro espiatorio. E sono stati molto più bravi di noi”. Sono le parole di Benedetto Della Vedova di +Europa, intervistato da Enrico Mentana nella sua maratona elettorale. E aggiunge: “Soprattutto Salvini ha convinto che il problema ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono convinto della mia forza. Mercato? Spero in Ducati siano più buoni che in passato” : Tutto pronto per gli ultimi test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Da quest’oggi fino al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. Tra gli osservati speciali Andrea Dovizioso, alfiere della Ducati, che tanto bene ...

La donna che ha vinto più ori nel biathlon nella storia delle Olimpiadi è un'ex agente del Kgb : Ha preso la Bielorussia al quarto posto prima della sua frazione, l'ultima, e l'ha portata alla medaglia d'oro nella staffetta femminile di biathlon. Con il successo di squadra di giovedì 22 febbraio, Darya Domracheva è diventata la donna più vincente di sempre nella storia del suo sport alle Olimpiadi: quattro trionfi, tre nel dominio di Sochi 2014 (gara individuale, inseguimento e mass start) e uno a PyeongChang 2018, in ...

F1 Mercedes - Vowles è convinto : «Nel 2018 più sorpassi» : TORINO - Già a partire dal prossimo Mondiale di Formula 1 potrebbero moltiplicarsi i pit stop e i sorpassi. Situazione che porterebbe le scuderie a cambiare le strategie di gara e che gioverebbe allo ...

Michela Moioli - Olimpiadi PyeongChang 2018 : “Il giorno più bello della mia vita. Mi immaginavo la vittoria e ho vinto” : Michela Moioli è la nuova Campionessa Olimpica di snowboardcross. Un trionfo epocale per l’azzurra sulle nevi di PyeongChang, la lombarda si è consacrata e galvanizzata ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Grazie a tantissime persone. Questo è il giorno più bello della mia vita. Io in questa gara ci credevo tantissimo, è stato come un viaggio, come una scalata e la cima ha davvero un panorama fantastico. Sono tre giorni che ...

'Sanremo l'ho vinto io. Grazie a me Milva ha preso un premio e la quarta puntata ha fatto lo share più alto del Festival' : Non c'è nessuna donna nel mondo dello spettacolo italiano che ha fatto quello che ha fatto Milva. Fosse nata in America avrebbe già una statua al Metropolitan. Sono molto felice", ha aggiunto. "...

"Sanremo l'ho vinto io. Grazie a me Milva ha preso un premio e la quarta puntata ha fatto lo share più alto del Festival" : "Io ho vinto Sanremo. l'ho vinto perché Grazie a quello che avevo sostenuto io è stato dato un premio alla carriera a Milva. E' stata la più grande vittoria di tutta la mia vita, come se avessi vinto un Oscar. E quel momento nella quarta puntata ha fatto lo share più alto di tutto il festival. Mi sono commosso, è stato un piccolo miracolo, questa donna ha dato tanto all'arte, è stata diretta dai ...

Lovers - film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia ma che non ha distribuzione : È il film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia nell’ultimo anno e mezzo. Lovers di Matteo Vicino, interpretato tra gli altri da Ivano Marescotti – in questo momento tra il copioso cast di A casa tutti bene, finito pure sul palco del Festival di Sanremo – è un gioioso, intelligente e sensuale rompicapo pop in cui due coppie di attori (Primo Reggiani, Luca Nucera, Antonietta Bello, Margherita Mannino), più il ...

L'Italia c'era al più importante summit biotech dell'anno. E ha vinto la sua scommessa : Abbiamo messo in mostra il meglio della nostra scienza in una tavola rotonda ben gestita da John Carroll, editor-in-chief di Endpoints, la newsletter di riferimento americana e mondiale del settore. ...

+Europa : sostegno più convinto a Gori dopo Fontana sui migranti : Roma, 16 gen. (askanews) 'Le parole di Attilio Fontana sulla razza bianca spiegano più di tante altre parole perché serviva e serve la presenza di una lista europeista, cioè sostenitrice della società ...

Il Sound of 2018 - il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più promettenti - è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid : La cantante norvegese Sigrid ha vinto il “Sound of 2018”, l’edizione di quest’anno del concorso musicale di BBC che premia gli artisti di musica leggera più promettenti al mondo. Sigrid, che non ha ancora prodotto nessun disco, ha 21 anni The post Il Sound of 2018, il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più promettenti, è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid appeared first on Il Post.

Juve - Allegri ha vinto più delle 70% delle partite : Il Corriere dello Sport riporta i numeri di Massimilaino Allegri da quando siede sulla panchina della Juventus: oltre ai sette trofei ed alle due finali di Champions League conquistate, Allegri ha vinto 100 partite su ...

Atletico 2000 - Mele : "Meritiamo di più - convinto della salvezza" : ROMA - Un'altra buona prestazione per l'Atletico 2000. La squadra di mister Fabrizio Antonini, nella prima gara del nuovo anno, ha imposto l'1-1 all'Atletico Morena secondo in classifica nel ...