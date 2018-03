Ha raccolto il 27% | ecco il vero protagonista delle elezioni politiche 2018

Blastingnews

(Di martedì 6 marzo 2018) Ledel 4 marzohanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del Movimento 5 Stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto trionfare il Movimento 5 Stelle come primo partito d'Italia, con più del 32 per cento di preferenze. Un successo straordinario per il movimento fondato da Beppe Grillo ed il compianto Gianroberto Casaleggio, che in pochi anni è riuscito ad attestarsi come prima forza politica del Paese....