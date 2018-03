Guida autonoma | un futuro senza camionisti?

Guida autonoma - consentiti i test su strada alle self driving car anche in Italia : In Italia si potranno finalmente sperimentare le tecnologie di Guida autonoma, alla base della mobilità del futuro: il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha infatti firmato il decreto “Smart Road” che consente alle aziende di testare l’autopilota (messo a punto da costruttori, enti di ricerca o istituti universitari) anche sulle strade dello Stivale. Naturalmente senza compromettere la sicurezza degli altri automobilisti. Ciò ...

Non solo Guida autonoma - allo show svizzero l'auto torna protagonista" : A Ginevra, il Salone più importante in Europa e fra i primi del mondo alla sua 88esima edizione , 8-18 marzo, , quest'anno un argomento caldo potrebbe essere il motore diesel, tema con più o meno 110 ...

L’auto della polizia per inseguimenti “a Guida autonoma” : Gli inseguimenti della polizia in auto sono diventati un classico cinematografico, non c’è film d’azione che ne contempli uno. Peccato però che in un futuro prossimo gli inseguimenti potrebbero cambiare per sempre, grazie ad un brevetto della Ford già depositato. Si tratta di una macchina intelligente, senza guidatore, capace di raccogliere informazioni circa veicoli “sospetti” ed eventualmente lanciarsi all’inseguimento degli ...

Il vero problema dell'auto a Guida autonoma riguarda la sicurezza - informatica - : Le due facce della sicurezza Secondo la società di ricerche IHS Automotive , entro il 2035 circoleranno sulle strade del mondo 21 milioni di veicoli a guida autonoma. Il mercato globale si espanderà ...

Il vero problema dell'auto a Guida autonoma riguarda la sicurezza (informatica) : Nel gruppo di otto aziende mondiali che, in occasione della Munich Security Conference, hanno firmato un manifesto per la sicurezza delle reti e dei dati che viaggiano online c’è un solo costruttore di auto: Daimler. Il documento, un'iniziativa di Siemens cui partecipano, oltre all’industria di Stoccarda, anche Airbus, Allianz, Ibm, Nxp, Sgs e Deutsche Telekom, ...

Auto a Guida autonoma senza sedili : farà le commissioni al posto nostro" : I due si definiscono 'veterani nel mondo della robotica, anche perché nel loro maxi team di lavoro si vantano di aver assoldato le migliori menti sul pianeta, strappate a Google, Waymo, Apple, Uber, ...

5G - l’Europa punta 200 milioni su Guida autonoma - salute e media : Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) l’Europa è pronta a investire 200 milioni di euro su grandi progetti di test delle tecnologie 5G, a cominciare dalla guida autonoma. Entro aprile la Commissione europea sceglierà le autostrade del vecchio continente che saranno coinvolte in una sperimentazione delle reti di quinta generazione. E altri programmi coinvolgeranno salute, energia e media. Bruxelles ha posto due traguardi per il 5G. ...

L'auto a Guida autonoma è diventato un rompicapo per filosofi : L’auto a guida autonoma non è una questione solo degli esperti di robotica e di intelligenza artificiale, ma il dossier è anche sulle scrivanie dei filosofi. Perché? E’ un problema di etica. Non il fatto di affidarsi a un autista non umano, ma quello di dover scegliere, in caso di emergenza, chi salvare e chi investire: il cosiddetto “problema del carrello”. In uno scenario classico, un carrello sta ...

McLaren ibrida e a Guida autonoma dal 2019 : Tra gli elementi in grado di segnare una sempre più marcata distanza, tra le berline di lusso e le supercar, vi è, oggi, l’assenza delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida (in gergo ADAS: advanced driver assistance systems). Le spiegazioni vanno ricercate, fondamentalmente, in due ordini di considerazioni: costruire una hypercar significa sedersi attorno a un tavolo con anni e anni di anticipo, rispetto al momento in cui, in ...

Guida autonoma - Cina - primi test su strada dei robotaxi Didi Chuxing : Da alcuni mesi i cinesi della Didi Chuxing hanno iniziato a collaudare i propri prototipi di robotaxi su tracciati di prova appositamente creati per testare il funzionamento delle proprie tecnologie. La corsa alla Guida autonoma ha infatti portato il colosso cinese a investire nello sviluppo dei sistemi driverless per poter concorrere ad armi pari con rivali del calibro di Google, Uber e delle varie case automobilistiche internazionali. La ...

Uber fa pace con Google : «Insieme per le auto a Guida autonoma» : Il Ceo Dara Khosrowshahi ammette gli errori del passato, chiude la battaglia legale su Otto e annuncia una nuova fase della collaborazione con Mountain View