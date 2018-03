GTA 6 nel 2022 | dove sarà ambientato e protagonista femminile rumor

optimaitalia

: #GTA6 nel 2022, dove sarà ambientato e protagonista femminile (rumor) - OptiMagazine : #GTA6 nel 2022, dove sarà ambientato e protagonista femminile (rumor) - VGerobadanerd : Non sarebbe proprio male tornare a vice city! - thexeon : Secondo un rumor, GTA 6 sarà ambientato a Vice City e in Sud America e il… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Emergono nuovi e clamorosi report - assolutamente non ufficiali né tanto meno confermati - su GTA 6, il prossimo e atteso capitolo della saga targata Rockstar Games. Ilproviene dal canale You Tube chiamato The Know, che afferma la fuga di notizie direttamente dalle fila della compagnia e che, per adesso, il progetto legato intorno al sesto episodio di Grand Theft Auto porta il titolo provvisorio di Project Americas. I presunti leak riguarderebbero data di uscita, ambientazione edel gioco.GTA 6, a quanto pare,in due differenti location: il setting principalevicino alla moderna Miami o una rivisitazione di Rockstar del sud della Florida. Una descrizione che corrisponde a una zona meglio conosciuta dai fan come Vice City, dunque, ma pare che alcune missioni dell'avventura saranno ambientate persino in Sud America - ambientazione già nota a ...