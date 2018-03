Grillo | ' Di Maio il capo' | che ora studia possibili vie di alleanza

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandava mo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cena to con Davide Casaleggio , Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018 , Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5s per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

Grillo chiama Di Maio e si congratula con M5s : il sogno è realtà : Roma, 5 mar. , askanews, - "Beppe Grillo è contento. Ci ha chiama to. Ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui: questo sogno diventa realtà anche per merito suo". Lo ha riferito Giulia ...

Politici in coda ai seggi - dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani. E poi Renzi - Grillo - e il predellino di Di Maio : Politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia (leggi l’articolo). E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda (“Non so se sia l’affluenza ...