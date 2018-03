Grande Fratello Nip | ecco la data di inizio | ' Ci saranno anche concorrenti noti'

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? Per questo avrebbe rinunciato al Grande Fratello. L’indiscrezione : Belen Rodriguez, incinta di Andrea Iannone? Per questo avrebbe rinunciato al Grande Fratello? Sono questi gli ultimi interrogativi che si pongono gli appassionati del gossip in merito alle ultime indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv. Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone: L’indiscrezione di Nuovo Tv Il Grande Fratello Nip sta per tornare! Il reality con le persone comuni dovrebbe approdare sugli schermi di canale 5 subito dopo l’Isola dei ...

FRANCESCA FIORETTI - FIDANZATA DI DAVIDE ASTORI/ Le condoglianze del Grande Fratello e dei Vip : FRANCESCA FIORETTI, chi è la FIDANZATA di DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina morto a 31 anni per un infarto. Il loro amore per i viaggi condiviso anche dalla figlia Vittoria.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Canale 5 - palinsesti primavera 2018 : Amici dal 7 aprile - Grande Fratello dal 23. Hunziker conduce «Vuoi Scommettere?» : Grande Fratello Reality, fiction ed intrattenimento sono i capisaldi del palinsesto primaverile 2018 di Canale 5. Nella seconda parte della stagione tv, la rete ammiraglia Mediaset punterà in particolare sul ritorno del Grande Fratello Nip e sul nuovo ‘Scommettiamo che’ di Michelle Hunziker. Ma anche su certezze come il serale di Amici il sabato e la Champions League il mercoledì. Se il daytime e il preserale (con Avanti un altro! ...

Canale 5 - nuovi programmi primavera 2018 : Amici dal 7 aprile - Grande Fratello dal 16 aprile 2018 : Torna la versione classica del GF, riconfermato il serale di Amici, mentre tra le novità: Hunziker con Scommettiamo Che e la miniserie Ultimo con Raoul Bova.

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande Fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

“Che bomba sexy!”. Grande Fratello - ecco la ‘nuova’ Diletta Di Tanno. Un fisico pazzesco e una laurea in mano per la ‘ragazzina’ che aveva fatto perdere la testa a Roberto Ruberti : le foto (da migliaia di like) dell’ex gieffina : Diletta Di Tanno e Roberto Ruberti sono stati tra i protagonisti più amati della tredicesima edizione del Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due hanno iniziato una relazione che ha visto fin da subito un Grande coinvolgimento da parte di lei, mentre lui sembrava voler procedere con i piedi di piombo. Dopo pochi mesi l’allora 25enne è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice del ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi? Parla l’ex concorrente del Grande Fratello Vip : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono in crisi? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip stronca così le voci sul loro contro Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una delle coppie nate dopo la fine del Grande Fratello Vip più seguite e amate dal pubblico.Tanti ormai quelli che li seguono assiduamente sui social e, proprio per questo […] L'articolo Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi? Parla l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ...

Luca Argentero : età - peso - altezza e la ‘nuova’ fidanzata Cristina Marino. Dal Grande Fratello al grande cinema. La vita privata - il matrimonio con Myriam Catania e la carriera del sexy attore : “La cosa che più mi piace fare nella vita è recitare. Tutto il resto è un’inclinazione naturale delle mie passioni”. A parlare è Luca Argentero, ex concorrente del grande Fratello che fin da subito ha lasciato il mondo dei reality show per dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Dopo aver raggiunto la notorietà nel 2003 con il programma di Canale 5, l’attore, nato a Torino il 12 aprile 1978, ha girato 24 film e ...

Elezioni - Renzi : “Sarò segretario del Pd fino al 2021 - lo hanno deciso le primarie. Ministri M5s? Sembra il Grande Fratello” : “Sarò il segretario del Pd fino al 2021“. Il risultato del voto non cambierà il destino di Matteo Renzi, perché la guida del partito, dice, “l’hanno decisa le primarie“. Nessuna soglia psicologica, nessun naufragio lo smuoveranno. Nelle sue intenzioni. Anche perché scenari drammatici non ne vede: “Spero e penso che lunedì saremo il primo gruppo parlamentare, siamo a un passo. Ci serve lo sprint ...

