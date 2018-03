GQ marzo 2018 | “Uomini e dei” | leggi l’editoriale di Luca Dini

gqitalia

(Di martedì 6 marzo 2018) Era il 1977 quando andai al cinema a vedere il mio primo film “da grande”. La storia era quella di un Prescelto annunciato da antiche profezie, venuto al mondo per portare pace, nato da una vergine e da un misterioso padre non umano, dotato di poteri miracolosi, tentato dal Male che gli offre la vittoria sul dolore e sulla morte, martire volontario per salvare l’umanità e, dopo questo sacrificio estremo, risorto. No, non il Gesù di Zeffirelli: quello lo trasmetteva la Rai. Parlo di Anakin Skywalker, il protagonista di Guerre Stellari. Scusa, mamma: non intendevo essere blasfemo. Che dentro Guerre Stellari ci sia molto di Cristo (e dell’Anticristo), e molto anche di Buddha, non l’ho scoperto io. Lo scrive Cass Sunstein, professore a Harvard nonché ex funzionario dell’Amministrazione Obama, nel saggio The World According to Star Wars (2016), e ce lo conferma Joaquin Phoenix ...