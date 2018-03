Gol Cristiano Ronaldo | il Real Madrid ipoteca la qualificazione contro il Psg VIDEO

Cristiano Ronaldo in doppia cifra nel 2018 - eguagliato Raul per numero di partite in Gol con il Real : Cristiano Ronaldo è definitivamente tornato. A chi nutriva ancora dei dubbi sul rendimento del campione portoghese, dopo i soli 5 gol messi a segno nel girone d'andata di Liga e i problemi avuti con ...

Cristiano Ronaldo : 116 Gol in Champions - più del totale di 117 club su 137 : Come lui, nessuno. Lo dicono i numeri. Il ruolino di marcia di Cristiano Ronaldo in Champions è da record! C on la doppietta segnata al Psg , 3-1 il risultato finale, è diventato il primo calciatore ...

Gol Rabiot - il Psg scatta : clamoroso vantaggio contro il Real Madrid - poi Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Gol Rabiot – Si sta giocando la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, grande match quello tra Real Madrid e Psg. La partita si apre con il botto, la squadra di Zidane prova a fare subito la partita e mette in seria difficoltà i francesi. Al 33′ la partita svolta, il Psg passa subito in vantaggio, ci pensa Rabiot a sbloccare il risultato. Poi ancora Cavani pericolosissimo, arriva la reazione del Real ...

Liga - Pazzini Gol all'esordio : fermato il Real Madrid di Cristiano Ronaldo : Pareggio amaro per un Real molle e beffato sul filo di lana dal debuttante Pazzini, subito decisivo alla prima uscita con la maglia del Levante. La squadra di Lopez Muniz, quartultima a tre sole ...

Gol - fallo e sangue : Cristiano Ronaldo è da horror anche in infermeria - il VIDEO del profondo taglio sul suo volto : Cristiano Ronaldo esce sanguinante dopo il gol a causa di un'entrataccia da parte del difensore del Deportivo La Coruna: ecco cosa è successo in infermeria Il fallo del difensore del Deportivo La ...

Diretta/ Real Madrid-Barcellona (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gol annullato a Cristiano Ronaldo : Diretta Real Madrid Barcellona info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 17^ giornata)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:02:00 GMT)

Mondiale per club al Real Madrid : il video del Gol di Cristiano Ronaldo Video : Nonostante le prestazioni altalenanti, le difficolta' in campionato solo quarto ed un futuro ricco di incognite, il #Real Madrid è Campione del Mondo per club. Ad Abu Dhabi il team di Zidane ha conquistato il suo quinto titolo ed ha chiuso il 2017 nel migliore dei modi. I campioni d'Europa hanno superato il Gremio 1-0, al termine di una partita decisa dal guizzo del solito Cristiano Ronaldo [Video]. I blancos hanno Realizzato una tripletta senza ...