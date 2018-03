Girl Power : 5 ragazze famose a cui ispirarsi per la Festa delle Donne : Sono determinate, coraggiose, indipendenti: oggi celebriamo la Festa delle Donne con le badass dello star system! Cinque star che si impegnano nel diffondere il messaggio dell’uguaglianza tra i generi e che si sono distinte per incoraggiare i fan al rispetto dell’universo femminile. Scopri chi sono nel video! [arc id=”df0d007e-58bc-4de8-ae33-ac49166db739″] Vuoi lasciarti ispirare ancora di più da queste incredibili Girls? ...

Girl Power - Cielo celebra la forza delle donne con una programmazione speciale : Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) celebra la donna, il suo coraggio, la sua forza e la sua continua lotta contro la disparità dei sessi con il ciclo Girl Power.

Girl Power in musica : 10 featuring memorabili delle regine del pop : La storia della musica pop è piena di esempi di Girl Power. Tralasciando per un attimo il fenomeno delle Girl band, concentriamoci sui featuring delle regine del pop. In questi anni sono state diverse le hit nate dall’unione di grandi artiste delle musica internazionale. Qui di seguito abbiamo raccolto quelli più flawless di tutti. Alza il volume a palla e scatenati come se non ci fosse un domani! Lady Gaga ft. Beyoncé – ...

Le citazioni a cui ispirarsi delle canzoni simbolo del Girl power : Spesso le canzoni sono una ricca fonte d’ispirazione per le ragazze e donne di tutto il mondo. via GIPHY Tra i testi delle grandi hit del pop si possono trovare delle forti motivazioni a combattere per i propri obiettivi e ideali, oltre alla giusta spinta per rialzarsi più in forma che mai dopo una brutta caduta. Nel video qui di seguito abbiamo raccolto 10 citazioni di altrettante canzoni che hanno fatto la storia del girl power in ...

MIKAELA NEAZE SILVA/ Striscia la Notizia - velina bionda vittima di bullismo : inno al Girl Power su Instagram : MIKAELA Naeze SILVA non ha affatto gradito le nuove pesanti accuse mosse contro di lei e ha deciso di correre ai ripari, con l'aiuto dello studio legale di Striscia la Notizia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:06:00 GMT)

Spice Girls - Emma Bunton parla del primo incontro per la reunion : 'C'è bisogno di 'Girl power' nel mondo' : Mangiando sushi e sorseggiando qualche bicchiere di prosecco, le cantanti hanno discusso per la prima volta i progetti futuri lo scorso 2 febbraio.

Supergirl 3 torna all’insegna del Girl Power e di Brainiac : sinossi e promo dei nuovi episodi : ILe cose si stanno facendo serie e i duri sono pronti a combattere in Supergirl 3. Melissa Benoist e Chris Wood sono pronti per affrontare i nuovi episodi che, lo ricordiamo, faranno staffetta con quelli di Legends of Tomorrow fino al prossimo giugno. Le due serie non andranno in onda più insieme ma si alterneranno per tutta la seconda parte delle stagioni in corso. Il 15 gennaio prossimo tornerà in onda negli Usa Supergirl 3 portando con sé ...