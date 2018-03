Gb | ex spia russa intossicata | polizia cerca di capire con quale sostanza

Londra - ex spia russa avvelenata : La mente va subito ad Aleksandr Litvinenko, l'ex agente dei servizi segreti russi, che fu avvelenato con il polonio 210 in un noto sushi-bar a Londra dopo essere divenuto un dissidente , e le accuse ...

"Contatto con sostanza sconosciuta" : in condizioni critiche a Londra ex spia russa Sergey Skripal : Il caso ricorda quello di Alexander Litvinenko, un'altra spia russa morta nel 2006 a Londra dopo essere stata avvelenata con del polonio radioattivo. La conclusione dell'inchiesta degli inglesi fu che la sua morte era stata "probabilmente approvata" dal presidente russo Vladimir Putin

Ex spia russa in condizioni critiche a Salisbury : si sospetta avvelenamento : Domenica scorsa la polizia di Salisbury, nel sud dell'Inghilterra, aveva trovato due persone prive di conoscenza, sedute su una panchina di uno shopping center. Definendo critiche le loro condizioni, ...

Londra - intossicata sospetta spia russa : 20.36 Un uomo, indicato dalla Bbc come una sospetta ex spia russa, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza sconosciuta" in un centro commerciale di Salisbury, nel Wiltshire, Inghilterra. Con lui risulta essere stata ricoverata anche una donna. L'uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, un cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Il ...

Regno Unito, grave ex spia russa: sarebbe stato avvelenato L'uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Si trovava in un centro commerciale insieme a una donna quando si è improvvisamente sentito male.

GB : Bbc - ex spia russa contaminata da sostanza ignota

Trovata su una spiaggia russa del mar Nero una cassa con proiettili antiaerei della NATO - : Gli abitanti del villaggio hanno riferito dei sospettosi ritrovamenti alle guardie di frontiera alcuni giorni fa. Il distaccamento arrivato sul posto ha trovato una cassa con quattro proiettili ...