Forza Italia perde il primato | Ma la coalizione ha vinto»

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : C'è poco da fare: con questi numeri non è questione di qualche responsabile, occorrerebbe un'interlocuzione, se non un accordo, con un'altra Forza politica. Occorrerebbe, ad esempio, che Salvini ...

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : Andate a parlare con Gianni Letta, contrario sin dall'inizio all'accettazione della legge elettorale perché avrebbe messo in atto una dinamica mortale: la "salvinizzazione" di Forza Italia. Novella Cassandra, allora allontanata dai tavoli negoziali per la prima volta, in questo dopo-voto ha espresso il suo disappunto a più di un interlocutore. E non è caso che un suo influente amico, Luigi Bisignani questo malcontento lo ha ...

La salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : Andate a parlare con Gianni Letta, contrario sin dall'inizio all'accettazione della legge elettorale perché avrebbe messo in atto una dinamica mortale: la "salvinizzazione" di Forza Italia. Novella Cassandra, allora allontanata dai tavoli negoziali per la prima volta, in questo dopo-voto ha espresso il suo disappunto a più di un interlocutore. E non è caso che un suo influente amico, Luigi Bisignani questo malcontento lo ha ...

Forza Italia - il presidente della Lazio Lotito eletto in Parlamento : Importante incarico per il presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito che nelle ultime ore è stato eletto al Senato con il compito di rappresentare Forza Italia. Al sud grande successo del Movimento 5 stelle ma sia Lotito che la moglie di Clemente Mastella, Sandra Lonardo sono entrati in Parlamento con la coalizione di Centrodestra. Strada in discesa anche per Adriano Galliani, l’ex dirigente del Milan era tra i candidati ...

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...

Elezioni 2018 - Forza Italia : ha vinto il centrodestra - noi determinanti - : I contenuti del centro-destra, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli Italiani. L'apporto numerico e politico di Forza Italia è stato &...

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : umiliati Serracchiani e Illy : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Lazio - Lotito ce l'ha fatta : eletto al Senato con Forza Italia : Da presidente a Senatore. Claudio Lotito, presidente di Lazio e Salernitana, è stato eletto al Senato e siederà sugli scranni di Palazzo Madama con Forza Italia. Il cammino si era complicato con la ...

SENATO SEGGI ED ELETTI - RISULTATI ELEZIONI 2018/ Lega e Forza Italia a pari seggi. Galliani e Bossi passano : SEGGI ed ELETTI SENATO, RISULTATI ELEZIONI 2018: mancano 26 SEGGI al centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:54:00 GMT)

Elezioni : Lombardia è della Lega - doppia Forza Italia anche ad Arcore : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La Lombardia che esce dalle Elezioni politiche del 4 marzo è a trazione leghista. La Lega di Matteo Salvini ha ribaltato i rapporti di Forza del 2013, doppiando Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Al Senato, il centrodestra in Lombardia prende il 47,2% dei voti e il

Forza Italia vince nel collegio di Alfieri e della D'Alessandro : Colpaccio di Forza Italia in Campania: il centrodestra vince nel collegio uninominale di Alfieri e della grillina D'Alessandro. C’è un puntino azzurro nella cartina elettorale della Campania, è il collegio di Agropoli, per la Camera dei Deputati. Lo ha vinto il centrodestra, strappando il seggio all’uninominale alla concorrenza del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle che presentavano, proprio lì, due ...

Seggi ed Eletti Camera - Risultati elezioni 2018/ M5S doppia Forza Italia. Casini passa - Fedeli no : Seggi ed Eletti Senato, Risultati elezioni 2018: mancano 26 Seggi al centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:59:00 GMT)

Elezioni 2018 - il M5s cannibalizza il Pd e la Lega prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di Swg : A risultati ormai quasi definitivi, con M5s e Lega tra i vincitori delle urne, nella fotografia dei flussi elettorali scattata da Swg si vede il Movimento 5 Stelle, guidato da Di Maio e pronto a salire al Quirinale, che “cannibalizza” il Pd. E la Lega, guidato da Matteo Salvini. che prosciuga Forza Italia e recupera voti all’astensionismo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito democratico – guidato al momento da Matteo ...

Elezioni 2018 - M5s cannibalizza il Pd e la Lega prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di Swg : A risultati ormai quasi definitivi, con M5s e Lega tra i vincitori delle urne, nella fotografia dei flussi elettorali scattata da Swg si vede il Movimento 5 Stelle, guidato da Di Maio e pronto a salire al Quirinale, che “cannibalizza” il Pd. E la Lega, guidato da Matteo Salvini. che prosciuga Forza Italia e recupera voti all’astensionismo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito democratico – guidato al momento da Matteo ...