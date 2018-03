Formula 1 - Tatiana Calderon confermata alla Sauber

quattroruote

: RT @F1inGenerale_: Formula 1: @TataCalde è la nuova test driver del team Alfa Romeo Sauber ?? di @nikifloris - Shara_Paolo : RT @F1inGenerale_: Formula 1: @TataCalde è la nuova test driver del team Alfa Romeo Sauber ?? di @nikifloris - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Formula 1: @TataCalde è la nuova test driver del team Alfa Romeo Sauber ?? di @nikifloris - nikifloris : RT @F1News_IT: Formula 1: @TataCalde è la nuova test driver del team Alfa Romeo Sauber ?? di @nikifloris... -

(Di martedì 6 marzo 2018) LAlfa RomeoF1 Team ha esteso lingaggio di, che ricoprirà il ruolo di test driver per la stagione 2018. La ventiquattrenne colombiana proseguirà dunque il suo rapporto professionale con il team elvetico, portando avanti il lavoro di sviluppo al simulatore e raccogliendo informazioni e dati per lo sviluppo della C37.In pista da sempre. Laha alle spalle un lungo passato fatto di gare: a 9 anni ha iniziato a competere sui kart in Colombia, poi, nel 2012, lapprodo nel vecchio continente, dove ha partecipato a varie corse in monoposto. Dal 2016 è impegnata in GP3, prima con la Arden International, poi con la DAMS: nel suo primo anno ha chiuso in ventunesima posizione, totalizzando 2 punti e nel 2017 ha migliorato il suo risultato piazzandosi diciottesima nella classifica generale in virtù dei 7 punti conseguiti. Questanno, oltre al lavoro in casa, ...