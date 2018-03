Blastingnews

: Firenze: vuole suicidarsi, si pente e ammazza un senegalese - M75L : Firenze: vuole suicidarsi, si pente e ammazza un senegalese - ferrante_pie : RT @Tikitakaita1: Da #Firenze il vice-direttore della #Gazzetta @CalamaiLuca: 'Squadra e tecnico devastati psicologicamente dall'accaduto.… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Roberto Pirrone 65 anni di, con in mente l'idea di farla finita si è recato sul Ponte Vespucci portando con sé una pistola. La mancanza di coraggio non gli ha consentito dima gli ha consentito di uccidere. La vittima è undi 54 anni, Idy Diene, un passante che trovandosi li per caso è diventato il bersaglio di sei colpi di pistola. Nel pomeriggio è iniziata la protesta dei connazionali che, bloccando una carreggiata del Ponte Vespucci, vogliono esprimere la rabbia per quanto è accaduto. 'Non sono riuscito a suicidarmi, ho ucciso per andare in galera' L'uomo, Roberto Pirrone, è uscito di casa con un solo pensiero: il suicidio. Una morte premeditata che sarebbe legata a problemi economici e che avrebbe avuto come soluzione quella di non gravare più sulla famiglia. Ha portato con sé una pistola, arma che avrebbe dovuto usare contro se stesso, ma che per ...