Firenze - senegalese ucciso : la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo : Piange due pardi morti nello stesso modo: ammazzati a Firenze a colpi di arma da fuoco. E' questa la storia di una 18enne senegalese figlia naturale di Samb, ucciso il 13 dicembre 2011 in piazza ...

Dario Nardella ha condannato la protesta della comunità senegalese a Firenze : Dopo il corteo per l'omicidio di Idy Dienec – durante il quale sono stati rovesciati e rotti alcuni vasi in strada – ha detto che «la protesta violenta è inaccettabile» The post Dario Nardella ha condannato la protesta della comunità senegalese a Firenze appeared first on Il Post.

Firenze : vuole suicidarsi - si pente e ammazza un senegalese : Roberto Pirrone 65 anni di Firenze, con in mente l'idea di farla finita si è recato sul Ponte Vespucci portando con sé una pistola. La mancanza di coraggio non gli ha consentito di suicidarsi ma gli ha consentito di uccidere. La vittima è un senegalese di 54 anni, Idy Diene, un passante che trovandosi li per caso è diventato il bersaglio di sei colpi di pistola. Nel pomeriggio è iniziata la protesta dei connazionali che, bloccando una ...

