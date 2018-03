Firenze | i senegalesi hanno paura | “Campagna elettorale sulla nostra pelle | l’italiano

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 marzo 2018) Il giorno dopo l’uccisione dell’ambulante senegalese Idy Diene da parte di un italiano di 65 anni, la comunità senegalese e molti fiorentini si sono ritrovati sul luogo della tragedia, il ponte Vespucci a, edato vita a un presidio: “Per la prima volta abbiamo assistito a una campagnache è stata fatta interamentedei migranti – afferma Pape Diaw, membro della comunità senegalese fiorentina – L’odio è stato veicolato attraverso i media. E l’italiano medio che ragiona di pancia e non con la testa si sente legittimato”. Nonostante alcuni momenti di tensione, come all’arrivo del sindaco Nardella (guarda il video), il presidio si è svolto senza particolari incidenti. “Sono qui per solidarietà, per abbracciare la comunità senegalese – spiega una donna calabrese, residente da anni a...