Fiorentina e Cagliari ritirano ​la maglietta di Davide Astori

Astori - Fiorentina e Cagliari annunciano il ritiro della sua maglia - la numero 13 : ufficiale. la Fiorentina e il Cagliari hanno annunciato via Twitter di aver ritirato la maglia numero di Davide Astori, la numero 13 che il difensore indossava in onore di Alessandro Nesta sia a ...

Fiorentina e Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13 - quella indossata da Davide Astori : Era stato capitano di entrambe le squadre: nessun altro giocatore potrà più usare quel numero The post Fiorentina e Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13, quella indossata da Davide Astori appeared first on Il Post.

Morte Davide Astori - il gesto da brividi di Fiorentina e Cagliari : Morte Davide Astori – I funerali di Davide Astori si svolgeranno nella giornata di giovedì, l’ultimo saluto al calciatore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, Morte per cause naturali in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Nella serata di ieri è arrivato un comunicato da parte della Fiorentina dove viene richiesto silenzio e rispetto ...

Morte Astori - la carriera : dai 6 anni nel Cagliari a capitano della Fiorentina : Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la Morte ...

Chi era Astori : Milan - Cagliari - Fiorentina e Nazionale. La sua carriera : Davide Astori era nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, il 7 gennaio 1987. Il difensore centrale mancino, in forza alla Fiorentina, ha iniziato a giocare nel Ponte San Pietro, squadra ...

Tragedia Astori - rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliari : Le società hanno diffuso una nota: 'Vista la tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa-Cagliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori: ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna, l'ex gieffina Francesca Fioretti, e...

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...

Dabo alla Fiorentina libera Sanchez : duello Verona-Cagliari : La Fiorentina ha ufficializzato questa mattina l’acquisto a titolo definitivo di Dabo. Per il centrocampista francese i viola hanno versato 3 milioni di euro nelle casse del Saint-Etienne. L’arrivo del classe ’92, nato a Marsiglia, libera Carlos Sanchez che può ora lasciare Firenze. Per il colombiano è forte il Verona che si appresta a salutare Bruno Zuculini, il quale tornerà in Argentina al River Plate. Gli scaligeri però ...