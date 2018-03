Fiorentina e Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13 | quella indossata da Davide

Morte Davide Astori - il gesto da brividi di Fiorentina e Cagliari : Morte Davide Astori – I funerali di Davide Astori si svolgeranno nella giornata di giovedì, l’ultimo saluto al calciatore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, Morte per cause naturali in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Nella serata di ieri è arrivato un comunicato da parte della Fiorentina dove viene richiesto silenzio e rispetto ...

Chi era Astori : Milan - Cagliari - Fiorentina e Nazionale. La sua carriera : Davide Astori era nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, il 7 gennaio 1987. Il difensore centrale mancino, in forza alla Fiorentina, ha iniziato a giocare nel Ponte San Pietro, squadra ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa-Cagliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori: ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna, l'ex gieffina Francesca Fioretti, e...

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...

Dabo alla Fiorentina libera Sanchez : duello Verona-Cagliari : La Fiorentina ha ufficializzato questa mattina l’acquisto a titolo definitivo di Dabo. Per il centrocampista francese i viola hanno versato 3 milioni di euro nelle casse del Saint-Etienne. L’arrivo del classe ’92, nato a Marsiglia, libera Carlos Sanchez che può ora lasciare Firenze. Per il colombiano è forte il Verona che si appresta a salutare Bruno Zuculini, il quale tornerà in Argentina al River Plate. Gli scaligeri però ...

Cagliari - doppio affare con la Fiorentina : Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino : Cagliari, doppio affare con la Fiorentina: Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, doppio affare CON LA Fiorentina – Il Cagliari sta resistendo agli assalti di diversi club per Nicolò Barella. Soltanto ieri è arrivata la chiusura alla Roma, tramite una richiesta di ben 50 milioni di euro. Un bel segnale per ...

Il Cagliari stringe per un giocatore della Fiorentina - mentre Carlos Sanchez... : Maximiliano Olivera e Carlos Sanchez , per entrambi potrebbe esserci la stessa destinazione, il Cagliari . I sardi - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - stringono in queste ore per arrivare all'uruguaiano, mentre per il colombiano la sensazione è che ci vorrà più tempo. L'idea però rimane viva, d'altronde soprattutto il primo è in uscita dalla ...

Calcio - Serie A 2017-2018 - 20ma giornata : big match tra Fiorentina e Inter - il Napoli ospita il Verona - Juventus in trasferta con il Cagliari : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che in questo fine settimana vedrà l’inizio del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà domani con due incontri, mentre le restanti partite si giocheranno all’Epifania. Ci sarà poi una pausa di due settimane, dove tutte le squadre potranno recuperare dopo la fitta Serie di match dell’ultimo mese. Andiamo quindi ad analizzare quello che ci offrirà la ventesima giornata della Seria A. Partiamo ...

Calciomercato Fiorentina - incontro con il Cagliari : movimento anche in entrata : Calciomercato Fiorentina – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio contro il Milan ed adesso si prepara per la gara contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore contatti con il Cagliari, l’obiettivo è riuscire a strappare il sì per Joao Pedro che sembra in uscita dal club sardo. Percorso inverso ...