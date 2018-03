Ferrari - MARCHIONNE/ La rossa lascia la Formula 1? Se non verrà protetto il suo valore come costruttrice... : FERRARI, parla MARCHIONNE: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Ferrari in F1 - Marchionne torna all'attacco : 'Liberty non capisce un tubo' : Ma noi vogliamo una scelta chiara sulla protezione del DNA di questo sport, non vogliamo che sia diluito da ragioni commerciali e di spettacolo". "Liberty non capisce un tubo" "A noi interessano gli ...

Ferrari - Marchionne : più rilassato su F1 - è stagione più serena : Ginevra, 6 mar. , askanews, Il numero uno della Ferrari, Sergio Marchionne, guarda con ottimismo al campionato di Formula Uno 2018. 'Sono più rilassato ha detto Marchionne al Salone dell'auto di ...

Ferrari - Marchionne : Dazi potrebbero pesare 200 milioni di dollari l'anno : Teleborsa, - Marchionne a tutto tondo dal Salone dell'auto di Ginevra. Dopo aver escluso eventuali alleanze per FCA, l'A.D.del gruppo automobilistico si concentra su Ferrari , spiegando che la prima ...

F1 Ferrari - Marchionne : «La Liberty ci lasci lavorare» : Noi vogliamo una scelta chiara sulla protezione del dna di questo sport, non vogliamo che sia diluito da ragioni commerciali e di spettacolo '. ASPETTI TECNICI La Ferrari, fa sapere Marchionne, ...

Ferrari - Marchionne : Presenteremo l'ibrida alla fine del 2019. E apre all'elettrico puro : La Ferrari ibrida arriverà alla fine dellanno prossimo: Non cè bisogno di aspettare il Suv: la Presenteremo al Salone di Francoforte del 2019. Sergio Marchionne parlando dallo stand del Cavallino al Salone di Ginevra accelera sull'elettrificazione delle Rosse. Anche la Suv ibrida. "Il piano industriale della Ferrari è facile: tecnicamente è difficile, ma industrialmente no. Lo Presenteremo a settembre", ha aggiunto il presidente. ...

Automobilismo : Marchionne annuncia la Ferrari elettrica e il primo Suv di Maranello : Grandi novità in casa Ferrari: arriva la prima supercar elettrica al mondo, lo ha annunciato l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Sergio Marchionne, al salone dell’auto di Detroit. “Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che e’ un atto dovuto. E non importa se poi la vendiamo o meno“, ha affermato Marchionnesecondo quanto riportato ieri in ...

Suv Ferrari/ La sfida di Maranello entro il 2020 : perché Marchionne vuole lanciare un “Fuv” : Suv Ferrari, la sfida di Maranello entro il 2020: perché Marchionne vuole lanciare un “Fuv”. Le ultime notizie sul nuovo progetto del Cavallino rampante(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:42:00 GMT)

Ferrari sfida Tesla - Marchionne "La supercar elettrica è possibile" - : ... Ferrari sfida Tesla Proseguono i buoni risultati di FCA Chrysler e Maranello in Europa e nel mondo ma in una intervista al Salone dell'Auto di Detroit, Sergio Marchionne anticipa una rivoluzione ...