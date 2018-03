Febbre di Lassa | 110 morti dall' inizio dell' anno | Il virus si sta diffondendo

Salute - Febbre di Lassa : in Nigeria è emergenza per l’epidemia mortale : Dilaga l’epidemia di febbre di Lassa in Nigeria: si tratta di una delle numerose malattie per cui attualmente non esiste un vaccino e si sta diffondendo molto rapidamente, secondo quanto riferisce la BBC. La febbre di Lassa è una malattia potenzialmente mortale, soprannominata anche “febbre emorragica virale“, che può colpire molti organi e danneggiare i vasi sanguigni del corpo. In molti casi si avvertono solo sintomi lievi ...