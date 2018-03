Fca | Marchionne | sempre meno diesel in futuro | non abbiamo scelta

I piani segreti di Marchionne per Fca : Ginevra Tante le domande alle quali, oggi, dal Salone di Ginevra, l'ad di Fca, Sergio Marchionne, dovrà provare a rispondere. A partire dal rinvio, al secondo trimestre, di una decisione sullo scorporo di Magneti Marelli. C'è chi parla di interesse da parte di altri gruppi nei confronti della società, o parte di essa, di Fca. E tra queste si è fatto il nome di Brembo. Ci pensa però il vicepresidente esecutivo Matteo Tiraboschi a ...

Fca - perché Marchionne guadagna così tanto : Il manager ha incassato oltre 9 milioni di euro solo nel 2017. Ma i compensi sono legati anche ai risultati raggiunti

Per Marchionne 9 - 6 milioni di euro - per John Elkann 1 - 7 milioni. I compensi dei vertici Fca : L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ha percepito un compenso nel 2017 di 9.676.303 di euro: 3,5 milioni in compenso base e 6,13 milioni in compenso variabile. È quanto emerge dall' "Annual Report on form 20-F", depositato oggi dal gruppo Fca alla Sec statunitense. Nel 2016 il compenso di Marchionne era stato complessivamente di 9,9 milioni di euro. Il presidente di Fca, John Elkann, ha percepito un compenso di 1.770.411 ...

Marchionne paperone Altri 9 - 6 milioni da Fca : Sergio Marchionne, ad di Fca, presidente e ad di Ferrari, presidente di Cnh Industrial e vicepresidente di Exor, la «cassaforte» delle famiglie Elkann-Agnelli (ma anche al vertice di Sgs e membro del cda di Philip Morris) si avvia a chiudere il suo mandato alla guida del Lingotto, con il portafoglio sempre più gonfio. Il top manager, che con l'assemblea del 2019 passerà il testimone di Fca, ha percepito nel 2017 un ...

I 5 operai Fca reintegrati che simularono il suicidio di Marchionne domani a Sanremo : "Il nostro voto per Lo Stato Sociale" : ''Il nostro unico voto va allo Stato sociale'': è lo striscione che oggi cinque operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola (Napoli) hanno esposto ai cancelli della fabbrica automobilistica per ringraziare pubblicamente ''Lo Stato sociale'' per averli portati ''sul palco dell'Ariston'', annunciando che domani saranno a Sanremo per fare il tifo per la band ed esprimere loro il proprio affetto. I ...