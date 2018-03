FaceBook | Un tag per gli editori per comparire prima nel News Feed

Warren Adams. L'uomo che inventò FaceBook prima di FaceBook. E che ora difende la Patagonia : E' il cofondatore di PlanetAll, che alla fine degli anni Novanta voleva “rendere il pianeta più piccolo e permettere agli amici di restare in contatto”. Il...

Ritrovata Elisa Montagnoli e richiesta sangue A RH negativo su FaceBook e WhatsApp : bufala numero 3450857172 intramontabile : Elisa Montagnoli con annessa la richiesta urgente di sangue A RH negativo per una bambina molto malata potremo certo definirla la bufala del nuovo millennio. Con una sequenza ciclica, la falsa notizia relativa alla necessità di donazioni per quello specifico gruppo sanguigno può essere considerata più che antica vista la sua condivisone massima avvenuta più volte negli scorsi mesi e non da ultimo lo scorso gennaio, proprio all'alba di questo ...

Warren Adams. L'uomo che inventò FaceBook prima di FaceBook. E che ora difende la Patagonia : E' il cofondatore di PlanetAll, che alla fine degli anni Novanta voleva “rendere il pianeta più piccolo e permettere agli amici di restare in contatto”. Il...

Vero - ecco l’app che sfida FaceBook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

Vero : ecco il social network senza pubblicità che vuole sfidare FaceBook e Instagram : Quando si parla di social network il riferimento è rivolto a vere e proprie comunità online che offrono l’accesso ad una piattaforma che consente di comunicare facilmente con altre persone e condividere contenuti personali. In tal senso il principale esponente del settore è Facebook, che da tempo ha superato i 2 miliardi di utenti attivi mensilmente, e Instagram la cui crescita appare inarrestabile. Ma esistono in ogni caso una serie di ...

Warren Adams. L'uomo che inventò FaceBook prima di FaceBook. E che ora difende la Patagonia : E' il cofondatore di PlanetAll, che alla fine degli anni Novanta voleva “rendere il pianeta più piccolo e permettere agli amici di restare in contatto”. Il...

Cos’è Vero - l’app che vuole battere Instagram e FaceBook : Di novità che non piacciono agli utenti, si parlava giusto pochi giorni fa, qui su Wired. Ebbene, pare che certi malumori legati all’algoritmo di una delle punte di diamante di casa Facebook, cioè Instagram, stia valendo un bel po’ di download a un concorrente. Vero è un’app che fu lanciata nel 2015 senza troppo clamore. Alla fine della scorsa settimana invece, è passata, secondo le elaborazioni di App Annie, dal numero 566 al ...

I giovani abbandonano FaceBook e non sempre passano ad Instagram : Cosa accadrà all'impero di Zuckerberg quando anche i non più giovani lo scopriranno? Altre informazioni da un'ulteriore fonte Autore shep54 Categoria Scienza e Tecnologia

Week in social : i post 3D di FaceBook - Instagram e Snapchat : E anche noi Ninja ovviamente ci siamo subito cimentati! Altre novità di Facebook riguardano il mondo della musica. Il colosso social ha chiuso un accordo con l'ICE , International Copyright ...

Condé Nast Italia ha presentato una nuova rivista che esiste solo su Instagram e FaceBook - Lisa : Per ora Lisa è presente su Instagram e Facebook e ha un account sul servizio di streaming musicale Spotify; in futuro sarà anche su Snapchat e Musical.ly . I contenuti di Lisa sono curati da sette ...

Condé Nast Italia ha presentato una nuova rivista che esiste solo su Instagram e FaceBook - Lisa : Oggi a Milano la divisione Italiana di Condé Nast, il grande gruppo editoriale che pubblica le riviste Vogue, GQ, Vanity Fair, Glamour e Wired, tra le altre, ha presentato Lisa, un nuovo marchio editoriale “social only”: una specie di rivista che The post Condé Nast Italia ha presentato una nuova rivista che esiste solo su Instagram e Facebook, Lisa appeared first on Il Post.

Warren Adams. L'uomo che inventò FaceBook prima di FaceBook. E che ora difende la Patagonia : E' il cofondatore di PlanetAll, che alla fine degli anni Novanta voleva “rendere il pianeta più piccolo e premettere agli amici di restare in contatto”. Il...

Fotomontaggio shock con Boldrini sgozzata : minacce via FaceBook al portavoce dei sentinelli che lo aveva denunciato : Sulla pagina Facebook dell'avvocato Luca Paladini, è comparso un post con la foto del suo volto tumefatto da parte dello stesso autore del Fotomontaggio con...

Caso Felipe Anderson - il brasiliano pubblica un comunicato su FaceBook : i dettagli : Continua a tenere banco il Caso Felipe Anderson alla Lazio. Inzaghi ha provato a fare chiarezza in conferenza stampa, intanto il brasiliano ha pubblicato un comunicato sulla propria pagina Facebook: “Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non è stata nella Lazio negli ultimi giorni per trattare questioni relative alla quotidianità dell’atleta. Le uniche conversazioni con i dirigenti del ...