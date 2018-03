F1 | per ora niente modifiche al calendario

Tragico incidente sul lavoro : operaio muore folgorato : Tragico incidente sul lavoro al camping Isuledda di Cannigione, frazione di Arzachena, Olbia. Martedì mattina un operaio è morto folgorato: l'uomo stava manovrando una...

Intervista di Rebecca Mais a Sabrina Falanga e al suo coraggioso Oltre la superficie delle cose : “Certi mali sono quasi necessari: non vengono per ucciderti, ma per farti riprendere dal torpore in cui la tua vita è finita. Certi mali sono gabbie dorate in cui decidiamo inconsciamente di rinchiuderci, perché ci danno l’impressione di controllo. Ma, soprattutto, ci danno modo di giustificare i nostri stessi limiti: mi comporto così perché sono […]

Il senior producer di Guerrilla Games passa a Ubisoft per lavorare a un titolo non ancora annunciato : Uno delle personalità chiave impegnate nello sviluppo dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn, Samrath Sharma, ha lasciato il suo ruolo di senior producer presso Guerrilla Games per unirsi a Ubisoft.Come riporta Games Industry, Samrath Sharma, oltre a lavorare sull'esclusiva PS4, ha prestato il suo talento anche per lavori con Microsoft ed EA:"Sono entusiasta di far parte del team di Ubisoft Toronto che sta lavorando su alcuni giochi molto ...

Maltempo Roma : traffico in tilt per la pioggia - voragini piene d’acqua : traffico in tilt tra code e buche piene d’acqua stamattina a Roma a causa della pioggia: a viale Castrense una voragine si è riempita d’acqua. Sul posto la polizia locale. Disagi al traffico da via Nomentana all’Appia, da via Cristoforo Colombo a Monti Tiburtini. Sette chilometri di code si registrano, secondo Astral-infomobilità, sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro. L'articolo ...

Olimpiadi “Verdi” : a Euroflora 240 Concorsi per premiare le eccellenze estetiche e tecniche : A cavallo tra novità e tradizione lo spettacolo di Euroflora è destinato a fare della città di Genova e della regione Liguria le ambasciatrici in ambito europeo della cultura della bellezza e del paesaggio. Grazie al coinvolgimento dei migliori professionisti del settore i Parchi di Nervi diventano il luogo in cui dal 21 aprile al 6 maggio si potranno ammirare le più belle piante e fioriture in commercio nonché le più attuali tendenze in ambito ...

Lombardia - Fontana stravince e sfiora il 50 per cento : primo in tutte le province : Una vittoria larga, oltre ogni aspettativa. Il candidato del centro destra Attilio Fontana è il nuovo presidente della Regione Lombardia con il 49,74% dei voti, staccando di 20 punti il...

AIGAE - alla scoperta di Pentedattilo : prima abbandonato - ora borgo turistico con botteghe di artigianato e prodotti tipici : “Pentedattilo da borgo svuotato, abbandonato, spopolato ora borgo turistico. In seguito ad ordinanze di sgombero risalenti agli anni ’60 questo paesino era morto, dimenticato da tutti. Oggi grazie all’operato della Pro-Pentedattilo è ritornato a vivere. Le abitazioni sono state recuperate e trasformate in alloggi. Pentedattilo è paesino ad Ospitalità Diffusa, bellissimo borgo turistico e meta ambita in estate”. Lo ha annunciato Andrea ...

Davide Astori - le parole glaciali di Dani Alves : 'Sono addolorato per la famiglia - ma muoiono anche tanti bambini di fame' : Al coro di lutto per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori , non si è accodato l'ex juventino Dani Alves , piuttosto glaciale quando gli chiedono un commento sulla tragedia ...

Cinema - mostre - teatri : la maggioranza degli italiani spende almeno 50 euro per la cultura : Il Cinema è il 'luogo di cultura' più frequentato dagli italiani; seguono i musei, le mostre specifiche e quindi il teatro. Ma quanto spendono i cittadini per questo genere di attività? Uno su tre ...

Tre importanti miglioramenti per Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B138 : Ci siamo da poco messi alle spalle la settimana dedicata al cosiddetto Huawei P10 Lite Vodafone, la versione brandizzata dello smartphone Android che sta ricevendo alcuni interessanti pacchetti software, ma in queste ore è necessario soffermarsi sull'aggiornamento B138. Anomalo l'approccio del produttore, con alcuni upgrade in successione, ma anche con parte dell'utenza che a quanto pare ha ricevuto direttamente il firmware in questione. Da ...

Di Maio fa l'istituzionale per mangiarsi il Pd Ora teme di restare solo : Gioco, partita, incontro, sceneggiata. Nella mattinata di ieri, prima della conferenza stampa e dopo la sbornia elettorale notturna, Luigi Di Maio è tutto per il suo staff. «Deve essere il primo discorso da premier incaricato - gli consigliano - abbiamo preso il 33% mantenendo un approccio più istituzionale rispetto ai Vaffa del 2013». Non è il momento degli attacchi, ragionano Di Maio e i collaboratori più stretti, artefici ...

Elezioni 2018 - ci avete imposto una legge criminale per scongiurare la vittoria M5s. Ora fateci un governo : 1. La legge elettorale con cui siamo andati a votare è criminale: fatta apposta da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi per scongiurare il rischio che i Cinquestelle potessero vincere, ora rendono attorcigliata la possibilità di fare un governo. Io sarei per il sistema proporzionale, che è il più democratico. Ma con tre poli, l’unico sistema elettorale decente è quello a doppio turno. 2. I cittadini hanno dato un voto più radicale del previsto. Era ...

Risultati elezioni 2018 - al centrodestra mancano 56 seggi per la maggioranza. Il M5s avrà 221 deputati – LA DIRETTA : Maggioranze lontane, lontanissime per chiunque dopo il riparto del proporzionale. Come prevedibile, nessuna forza politica sfiora quota 316 seggi, quella che garantisce la possibilità di governare in maniera autonoma. La prima forza alla Camera sarà quella del centrodestra che – al netto degli eletti in Valle d’Aosta – vale 260 deputati. Al Movimento Cinque Stelle vanno 133 seggi che si sommano agli 88 uninominali vinti ...

Regionali Lazio - festeggia Zingaretti : “Ora per il centrosinistra è il momento della rigenerazione” : “È il momento della rigenerazione per il centrosinistra”. Nicola Zingaretti arriva vittorioso al tempio di Adriano, in centro a Roma, nella tarda serata di lunedì 5 marzo, quando la riconferma – per la prima volta per il Lazio – a governatore della regione è ormai sicura. “L’Italia è un Paese meraviglioso” dice Zingaretti. “Ora sta vivendo un momento difficile della sua vita democratica. Io non so ...