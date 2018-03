F1 | Mondiale 2018 | Tatiana Calderon promossa test driver in Sauber-Alfa Romeo

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Italia d’assalto a Montreal : la classe 2003 riparte dal palcoscenico Mondiale : L’Italia è pronta per la prima uscita internazionale della stagione. L’anno della Ginnastica artistica entra nel vivo e, dopo l’American Cup, si vola come da tradizione a Montreal (Canada) per gli International Gymnix. La nostra Nazionale juniores vorrà mettersi in luce oltreoceano: lo scorso anno le azzurrine conquistarono un prestigioso secondo posto tenendo testa alla corazzata USA che prevalse soltanto nel finale. Nella ...

Salone di Ginevra 2018 : anteprima Mondiale della concept car I.D. VIZZION : La connettività a 360° regala un interessante viaggio nel 2030: un mondo in cui quasi tutto sarà concepibile e possibile in termini di mobilità. La tecnologia di comunicazione dell'auto si evolve ...

Russia 2018 - Infantino convinto : “sarà il Mondiale più bello di sempre… anche grazie al Var” : Mancano solo 100 giorni al Mondiale in Russia, poi sarà spettacolo. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha presentato l’evento parlando ai microfoni di Mediaset, certo che la competizione regalerà emozioni anche senza l’Italia: “Sarà un Mondiale assolutamente spettacolare, sarà il più bello della storia. Sono stato spesso in Russia ultimamente e mi sono reso conto del fatto che il popolo russo vuole far vedere che il ...

Infantino : 'Russia 2018 - il Mondiale più spettacolare di sempre! Italia? Merita di stare tra le prime al mondo'

8 Marzo 2018 - Giornata Mondiale del rene in rosa : 120mila persone con patologie nefrologiche : La #Giornatamondialedelrene2018 (GMR) quest’anno ha una dedica speciale: la salute della donna. La GMR in Italia è sostenuta ed organizzata grazie all’impegno della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del rene Onlus (FIR), che da anni sono attive nella prevenzione e nella diffusione di corrette informazioni sulle malattie renali, il cui impatto è in continua e progressiva crescita, principalmente per colpa di fattori ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo Mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Beach volley - World Tour 2018. Ecco i Satellite CEV che da quest’anno fanno parte del circuito Mondiale : E’ di poche settimane fa la notizia dell’accordo fra CEV e FIVB per la trasformazione (in realtà è uno sdoppiamento) dei tornei finora denominati Satellite CEV e che da ora in poi saranno torneo 1 Stella World Tour. Una decisione che non ha trovato entusiasmi particolari nell’ambiente, con qualche coppia che si vedrà la strada chiusa per l’ingresso in Main Draw e anche in Tabellone. Si inizia dal 29 marzo all’1 ...

F1 - GP Australia 2018 : programma - orari e tv del primo fine settimana del Mondiale : Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : un buon inizio per Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings sarà un osso duro per tutta la stagione : Il Mondiale MXGP 2018 ha preso il via con il GP di Argentina, disputato a Neuquen. È stato tutto sommato un buon inizio per Antonio Cairoli, che ha centrato un ottimo secondo posto, con tanto di vittoria in gara-1, cominciando in maniera positiva la marcia verso il decimo titolo iridato. Il risultato, però, lascia un po’ di amaro per come maturato e, soprattutto, conferma che l’ostacolo principale in ottica campionato si chiama ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i dubbi di Valentino Rossi. Yamaha veloce ed incostante - sarà una stagione in salita? : Se la stagione 2017 della Yamaha aveva preso il via tra mille punti di domanda, soprattutto per quanto riguardava Valentino Rossi (dato che Maverick Vinales volava sulle ali dell’entusiasmo), il 2018 inizia con una situazione leggermente diversa. La nuova M1, infatti, piace di più al “Dottore”, in maniera ben differente all’edizione precedente che, sin dai primi chilometri, non lo aveva minimamente soddisfatto. La moto ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque la grande sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di colpi ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : La Rossa, con Andrea Dovizioso , vice campione del mondo, e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le caratteristiche del circuito Qatariano sembrano ...